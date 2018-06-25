HABER

BBC'den Kalın'la röportaja sansür

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 18:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın BBC Londra Radyosu'na verdiği röportajda, bölücü terör örgütüne yönelik kullandığı ifadeler yayınlanmadı - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "Gerçekleri PKK terör örgütünün gözüyle değil, kendi gözlerinizle görün" - "Türk seçim sistemi son derece açık, güçlü ve şeffaf. Sandıklarda tüm partilerin temsilcisi bulunuyor. Her şey şahitlerin huzurunda kayıt altına alınır. Ayrıca katılım oranının yüksek olması, milletin siyasi sisteme ve demokrasiye inancını açıkça ortaya koydu"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın BBC Londra Radyosu'na verdiği röportajda, bölücü terör örgütünün propagandalarına itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, "Gerçekleri PKK terör örgütünün gözüyle değil, kendi gözlerinizle görün." şeklindeki sözlerinin yer aldığı bölüm sansürlendi.

Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, bugün BBC Londra Radyosu'nda yayınlanan "Newshour" programına katılarak, 24 Haziran seçimlerini değerlendirdiğini aktardı.

Röportajın son bölümüne gelindiğinde programın İngiliz sunucusunun, terör örgütü PKK'nın tezlerini gündeme getirmesi üzerine verdiği karşılığın İngiliz basın kuruluşunca sansürlendiğini ifade eden Kalın, sansürlenen bölümde, Türkiye'nin PKK, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere üç terör örgütüyle eş zamanlı mücadelesini anlattığını belirtti.

Kalın, sunucunun bir sorusu üzerine, terör suçlarından tutuklu bazı örgüt mensuplarının "gazeteci" olarak adlandırılmasının da yanlış olduğunun altını çizdiğini bildirdi.

"PKK'nın ağzıyla konuşan İngiliz sunucuya Sen hiç Diyarbakır'a gittin mi?" sorusunu yönelttiğini aktaran Kalın, olumsuz yanıt aldığını söyledi.

Kalın, bunun üzerine de "Bunlar gerçekler değil, PKK propagandası. Bir gün sizi misafir edelim, Diyarbakır'a gelin ve bölgedeki gerçekleri PKK terör örgütünün gözüyle değil, kendi gözlerinizle görün." dediğini kaydetti.

- "Böyle bir siyasi başarıyı yakalayan başka lider bulamazsınız"

Kalın, programda Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerini de değerlendirdiğini bildirdi. Programda, 24 Haziran öncesindeki seçim anketlerine, seçim döneminde yapılan mitinglere ve milletle kurulan bağa bakarak bu seçimde yüzde 52 civarında oy alacaklarını tahmin ettiklerini dilen getiren Kalın, şu değerlendirmelerde bulunduğunu kaydetti:

"Bu anlamda başarılı olduk. Aynı zamanda Cumhur İttifakı, Meclis'te rahat bir çoğunluk elde etti. 16 yıldır ülkeyi yöneten, bu süreçte 13 seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakın rakibine 20 puan fark attığını vurgulamak gerekiyor. Böyle bir siyasi başarıyı yakalayan başka bir lider bulamazsınız."

- "Erdoğan'ı suçlayacaklarına daha çok çalışsınlar"

Kalın, yayındaki "seçimlerin adil koşullarda yapılmadığı" iddiasını reddederek, "Türk seçim sistemi son derece açık, güçlü ve şeffaf. Sandıklarda tüm partilerin temsilcisi bulunuyor. Her şey şahitlerin huzurunda kayıt altına alınır. Ayrıca katılım oranının yüksek olması, milletin siyasi sisteme ve demokrasiye inancını açıkça ortaya koydu." ifadelerini kullandığını belirtti.

Türkiye'de, muhalefet partilerinin kendi başarısızlıklarının suçunu AK Parti'ye yıkma gayreti içerisinde olduğu görüşünü paylaştığına anlatan Kalın, "Erdoğan'ı suçlayacaklarına veya sistemi eleştireceklerine daha çok çalışıp, halkın ihtiyaç ve taleplerini doğru tespit etmeleri gerekiyor. Muhalefetin bahaneler ortaya atarak kendi başarısızlığının üstünü örtmeye çalışıyor." dediğini aktardı.

Kalın, sunucunun "tek adam yönetimi" iddiasını ortaya atması üzerine ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçler ayrılığını güçlendireceğini hatırlatarak, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yetkileri, Amerikan başkanı kadar geniş olmamasına rağmen, bu iddiaların ortaya atılabilmesini anlamakta güçlük çekiyoruz." ifadelerini kullandığını kaydetti.

PARTNERTitreşimli kilot sosyal medyayı salladı!Titreşimli kilot sosyal medyayı salladı!
Bitlis'te PKK saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in acı haberi ailesine ulaştı!Bitlis'te PKK saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in acı haberi ailesine ulaştı!
“ Türkiye halkı yaptığı seçimle dostlarını sevindirmiş düşmanlarını üzmüştür”“ Türkiye halkı yaptığı seçimle dostlarını sevindirmiş düşmanlarını üzmüştür”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri BBC muhabiri Cumhurbaşkanı Erdoğan İbrahim Kalın PKK terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Gonca Vuslateri'den seçim isyanı: Takiplerinizden çıktım

Gonca Vuslateri'den seçim isyanı: Takiplerinizden çıktım

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

İlginizi Çekebilir

CHP'li Erdal Aksünger'den partisine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP sınıfta kaldı!

CHP'li Erdal Aksünger'den partisine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP sınıfta kaldı!

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerden AK Partili başkana silahlı saldırı!

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerden AK Partili başkana silahlı saldırı!

Tepki çeken görüntüyle ilgili yeni gelişme!

Tepki çeken görüntüyle ilgili yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan AK Parti'nin seçim zaferine ilk yorum: Mücadeleye devam

Fatih Portakal'dan AK Parti'nin seçim zaferine ilk yorum: Mücadeleye devam

Bitlis'te PKK saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in acı haberi ailesine ulaştı!

Bitlis'te PKK saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in acı haberi ailesine ulaştı!

24 haziran seçim ve sandık sonuçları! Hangi ilden hangi isim milletvekili oldu? İşte il il seçilenlerin isimleri

24 haziran seçim ve sandık sonuçları! Hangi ilden hangi isim milletvekili oldu? İşte il il seçilenlerin isimleri

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti!

On Numara sonuçları 25 Haziran: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

On Numara sonuçları 25 Haziran: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

CHP'li Erdal Aksünger'den partisine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP sınıfta kaldı!

CHP'li Erdal Aksünger'den partisine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP sınıfta kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.