BBC'den Kalın'la röportaja sansür

Kalın, sunucunun bir sorusu üzerine, terör suçlarından tutuklu bazı örgüt mensuplarının "gazeteci" olarak adlandırılmasının da yanlış olduğunun altını çizdiğini bildirdi.

Röportajın son bölümüne gelindiğinde programın İngiliz sunucusunun, terör örgütü PKK'nın tezlerini gündeme getirmesi üzerine verdiği karşılığın İngiliz basın kuruluşunca sansürlendiğini ifade eden Kalın, sansürlenen bölümde, Türkiye'nin PKK, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere üç terör örgütüyle eş zamanlı mücadelesini anlattığını belirtti.

Kalın, bunun üzerine de "Bunlar gerçekler değil, PKK propagandası. Bir gün sizi misafir edelim, Diyarbakır'a gelin ve bölgedeki gerçekleri PKK terör örgütünün gözüyle değil, kendi gözlerinizle görün." dediğini kaydetti.

- "Böyle bir siyasi başarıyı yakalayan başka lider bulamazsınız"

Kalın, programda Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerini de değerlendirdiğini bildirdi. Programda, 24 Haziran öncesindeki seçim anketlerine, seçim döneminde yapılan mitinglere ve milletle kurulan bağa bakarak bu seçimde yüzde 52 civarında oy alacaklarını tahmin ettiklerini dilen getiren Kalın, şu değerlendirmelerde bulunduğunu kaydetti:

"Bu anlamda başarılı olduk. Aynı zamanda Cumhur İttifakı, Meclis'te rahat bir çoğunluk elde etti. 16 yıldır ülkeyi yöneten, bu süreçte 13 seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakın rakibine 20 puan fark attığını vurgulamak gerekiyor. Böyle bir siyasi başarıyı yakalayan başka bir lider bulamazsınız."

- "Erdoğan'ı suçlayacaklarına daha çok çalışsınlar"