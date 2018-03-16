BBDSO Çanakkale Zaferi ve şehitler anısına konser verdi

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla konser düzenlendi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, şef Dağhan Doğu yönetti.
Nefesli çalgılarıyla Çanakkale ruhunu yaşatan Ebru Ertek, Serkan Altınok, Mertol Mutlu, Orçun Ensoy ve Orçun Armutlu'nun aralarında bulunduğu sanatçıların sahne performansı, Bursalı sanatseverlerden beğeni kazandı.
Gecede Hasan Uçarsu'nun bestelediği "Çanakkale Şehitlerine" ve ''Yine Bir Şey Yapabildim Diyemem Hatırana", P.J.v Lindpaintner'den "Senfoni Konçertant No. 1" ve Yalçın Tura'dan "Oda Senfonisi" gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Konserin sonunda Hasan Uçarsu, Yunus Emre Nefesli Çalgılar Beşlisi ve şef Dağhan Doğu'ya çiçek takdim edildi.
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
ABD'de korkunç olay! Yaralılar var
Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı
ABD, ayrı bir devlet kurmaya mı hazırlanıyor? Bomba iddia
Akşener'den Erdoğan'a: Çekmecende bulunan araştırma sonuçlarını açıkla
Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı
Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu
Boşanmak isteyince dehşet saçtı! Cinayet kamerada
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
Kutsal kayaya çırılçıplak sarıldı, ülke ayağa kalktı!
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum