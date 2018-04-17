BBDSO konservatuvar öğrencileriyle aynı sahneyi paylaşacak

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Uludağ Üniversitesi (UÜ) Devlet Konservatuvarının kuruluşunun 20. yıl dönümü dolayısıyla konservatuvarın öğretim görevlileri ve öğrencileriyle konser verecek.

BBDSO, bu haftaki konserinde, kuruluşunun 20. yılını kutlayan UÜ Devlet Konservatuarının öğretim görevlileri ve öğrencileriyle aynı sahneyi paylaşacak.

Her iki kurumda da görev alan şef Dağhan Doğu'nun yöneteceği konserde, Dmitri Şostakoviç'in 5. Senfonisi seslendirilecek.

Orkestraya eşlik edecek Borusan Kuartet'in 1. keman üyesi Esen Kıvrak ile genç piyanist Başar Can Kıvrak da orkestrayla birlikte Mendelssohn'un "İkili Konçerto"sunu çalacak.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek konser, 19 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.