BBDSO, orkestra solistlerini ağırladı

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) orkestra solistleri viyolonsel sanatçısı İrem Yüksel ile korno sanatçılarından Özgün Çakıcı ve Volkan Kartal'ı müzikseverlerle buluşturdu.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, orkestra şefi Dağhan Doğu yönetti.
Gecede, Joseph Haydn'dan "İki Korno Konçertosu", Edwaed Elgar "Viyolonsel Konçertosu" ve R. Wagner'dan "Tannhauser Uvertürü" gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Konserin sonunda İrem Yüksel, Özgün Çakıcı, Volkan Kartal ve şef Dağhan Doğu'nun performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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