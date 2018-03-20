Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Rossini, Bottesini ve Nielsen'ın ünlü eserlerini sahneye taşıyacak.
BBDSO, bu haftaki konserinde, operalarıyla tanınan ünlü İtalyan besteci Gioacchino Rossini'nin pek çok filmin müziği olarak seçilmiş William Tell uvertürü ile sahne alacak.
Konserde ayrıca besteci kimliğinin yanı sıra kontrbas virtüözü olarak da tanınan Giovanni Bottesini'nin 2 Numaralı Kontrbas Konçertosu ile Danimarka'nın en ünlü bestecisi olarak tanınan Carl Nielsen'ın Alaaddin süiti de çalınacak.
Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestra Şefi Nezih Seçkin'in yöneteceği konserde Berlin Filarmoni Orkestrası ve New York Filarmoni Orkestrası'nın ilk ve tek Türk kontrbasçısı olan Fora Baltacıgil solist olarak Bursalı müzikseverlerin karşısına çıkacak.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde (Merinos AKKM) gerçekleştirilecek konser, 22 Mart Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.
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