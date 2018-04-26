Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde 12 yaşındaki keman virtüözü Laçin Akyol'u ağırladı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, orkestra şefi Mikhail Kirchoff yönetti.
Orkestra konserde, Oscar Wilde'ın "Bencil Dev" masalını sinevizyon görüntüleri eşliğinde ve tiyatro oyuncusu İbrahim Şahin'in anlatımıyla sahneye taşıdı.
Küçük yaşına rağmen pek çok ulusal ve uluslararası başarı elde eden 12 yaşındaki Laçin Akyol, Kabalevski'nin keman konçertosunu orkestra eşliğinde seslendirdi.
Akyol, Şahin ve BBDSO'nun performansı, Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
İsrail'den İran'a: 'Yerle bir edeceğiz'
ABD, Türkiye'yi tebrik etti
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı
'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk
Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı
Davutoğlu'nun sözlerine CHP'den ilk tepki
Balıkesir'de güzellik ve masaj salonu adı altında fuhuş!
Kim olduğu ortaya çıktı!
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum