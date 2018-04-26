Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde 12 yaşındaki keman virtüözü Laçin Akyol'u ağırladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, orkestra şefi Mikhail Kirchoff yönetti.

Orkestra konserde, Oscar Wilde'ın "Bencil Dev" masalını sinevizyon görüntüleri eşliğinde ve tiyatro oyuncusu İbrahim Şahin'in anlatımıyla sahneye taşıdı.

Küçük yaşına rağmen pek çok ulusal ve uluslararası başarı elde eden 12 yaşındaki Laçin Akyol, Kabalevski'nin keman konçertosunu orkestra eşliğinde seslendirdi.

Akyol, Şahin ve BBDSO'nun performansı, Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

