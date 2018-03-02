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BBDSO'dan "Çaykovski'nin Kaderi" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 00:31 | Son Güncelleme

BBDSO'dan "Çaykovski'nin Kaderi" konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) "Çaykovski̇'ni̇n Kaderi̇" konserinde viyolonsel sanatçısı Jiri Barta'yı, Bursalı müzikseverlerle buluşturdu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, Letonya'nın önde gelen şeflerinden Gints Glinka yönetti.

Çek Cumhuriyeti'nin en ünlü sanatçılarından viyolonsel solisti Jiri Barta, BBDSO eşliğinde E. Lalo'dan "Viyolonsel Konçertosu" ve P.I. Çaykovski'den "Senfoni No:4" adlı eseri de müzikseverlerin beğenisine sundu.

Gecenin sonunda Jiri Barta ve Gints Glinka'ya çiçek takdim edildi.

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"Çaykovski̇'ni̇n Kaderi̇" BBDSO Gints Glinka Jiri Barta

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