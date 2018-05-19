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BBDSO'dan "Sinfonia Flamenca" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 02:56 | Son Güncelleme

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), sezonun son konserinde efsanevi gitarist Juan Carmona'yı konuk etti

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen sezonun son konserinde, efsanevi gitarist Juan Carmona'yı ağırladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, İtalyan şef Alessandro Cedrone yönetti.

Konserde, Juan Carmona'nın Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen "Sinfonia Flamenca" eseri, Juan Carmona Septet grubu tarafından Flamenco danslar ve şarkılarla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Juan Carmona, Alessandro Cedrone ve BBDSO'nun performansı, Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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19 mayıs gençlik ve spor bayramı Alessandro Cedrone Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) Juan Carmona Sınfonıa Flamenca

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