Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen sezonun son konserinde, efsanevi gitarist Juan Carmona'yı ağırladı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, İtalyan şef Alessandro Cedrone yönetti.
Konserde, Juan Carmona'nın Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen "Sinfonia Flamenca" eseri, Juan Carmona Septet grubu tarafından Flamenco danslar ve şarkılarla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Juan Carmona, Alessandro Cedrone ve BBDSO'nun performansı, Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
Kudüs zirvesinde alınan kararlar sonrası Erdoğan'dan sert açıklama: 'Mutlaka engellenmeli'
İstanbul'daki Kudüs zirvesi sona erdi! İşte çıkan tarihi kararlar...
BM İnsan Hakları Konseyi, Gazze'deki katliam için harekete geçiyor
2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu
Son dakika! Reuters duyurdu: Suriye Hama havalimanında patlama
İstanbul'da bakın en çok hangi memleketten insan yaşıyormuş
İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor
Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar
O fotoğraftaki hemşire bakın şimdi nasıl gözüküyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum