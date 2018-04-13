Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) düzenlediği "Ustalara Saygı Konseri" ile dünyaca ünlü piyano virtüözü ve Devlet Sanatçısı Ayşegül Sarıca'yı konuk etti.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, Rumen orkestra şefi ve keman virtüözü Ilarion Ionescu Galati yönetti.
Gecede Sarıca, Weber'den "Euryanthe Uvertürü", Mozart'dan "Piyano Konçertosu No. 21 K.467" ve Dvorak'dan "Senfoni No. 9 "gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.
Konserin sonunda Sarıca ve Galati Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.
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