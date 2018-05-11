BBDSO'dan Yeşilçam klasikleri konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) konuk ettiği ünlü sanatçı Cahit Berkay, cura ve gitarıyla Bursalı müzikseverleri unutulmaz Yeşilçam film müzikleriyle zamanda yolculuğa çıkardı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetti.
Konserde,Yusuf Yalçın'a ait müzik ile filmlerden görüntüler, tiyatro oyuncusu Nilgün Türksever'in anlatımlarıyla sanatseverleri geçmiş yılları anımsattı.
Gecede, solist Cahit Berkay cura ve gitarıyla "Çiçek Abbas", "Selvi Boylum Al Yazmalım" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.
Konserin sonunda Cahit Berkay'ın performansı Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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