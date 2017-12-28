BBDSO'dan yılbaşı konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), yılbaşına özel düzenlediği konserle Melodi ve Tuncay Kayış ile Golden Trombone Orkestrası'nı müzikseverlerle bir araya getirdi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, Şef Murat Göktaşyönetti.
Gecede, vokal solisti Melodi Kayış ve trombon-vokal Tuncay Kayış, Golden Trombone Orkestrası'nın eşliğinde yılbaşıyla özdeşleşen eserleri, dinleyicilerin de zaman zaman katıldığı ritmler eşliğinde yorumladı.
Konserde, Bob Thiele ve George David Weiss tarafından yazılan ve "What a wonderful world" ve daha birçok klasikleşen eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Golden Trombone Orkestrası ile Melodi ve Tuncay Kayış ikilisinin performansı, müzikseverler tarafından uzun süre ayaktaalkışlandı.
(AA)
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