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BBP de 24 Haziran seçimleri için kararını verdi: Adayımız Erdoğan

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 16:48 | Son Güncelleme

MHP'nin itirazlarına rağmen Cumhur İttifakı'na katılacaklarını sık sık dile getiren BBP'de genel Başkan Mustafa Destici, 24 Haziran erken seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarının Erdoğan olduğunu açıkladı.

BBP de 24 Haziran seçimleri için kararını verdi: Adayımız Erdoğan

MHP'den sonra bir parti daha, 24 Haziran erken seçimlerinde AK Parti'nin adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkça ifade etti.

"İTTİFAK'TA YER ALACAĞIZ"

Daha önce de Cumhur İttifakı'na katılacaklarını belirten Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını desteklediklerini açıkladı. Destici, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu 'Cumhur İttifakı'nın içinde yer alacaklarını da söyledi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, erken seçim ile ilgili soruları yanıtlarken "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını destekliyoruz" dedi.

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
bunu da parti olarak mı görüyorsunuz sayın yazıcıoğlu sağ olaydı bunları derdest ederdi
birilerinin don lastigi olmaya nedecok siyasetci varmis allah allah.
@soner_1970_gyfug siz pkk nın abd nin ingilterenin israilin don lastiği oluyorsunuz ya
ilkokul 2. sınıfta ki çocuğum sınıf başkanlığı yapıyor yemin ederim o yaşta çocuk hepinizden daha ilkeli ve daha tutarlı ... sizi o partilere genel başkan yapanlara yazıklar olsun!
@zerdali12 zoruna mı gitti
desticide tam bir yalaka oldu çıktı.sanki ona fikrini soran var.sandelye koltuk kapma çabasında desem o da yok.
@blade_558 milli olan herkes bir safta toplanıyor sizin gibi abd israil ingiliz yalakası olmaktan iyidir
saksılardan çiçek açıyor ! Sen necisin ? Senin partin yokmu ?
Yazık. Muhsin Yazıcıoğlu’nun kemikleri sızlıyor.
helal olsun sana devletin adamı.
yalakalık bu
seni kim sallıyorda aday açıklıyon saygıdeğer destiççi bi kere ittifaka eklemiyorlarki hahaha
0.01 oy oranıyla açıkladan ne açıklamasan ne bunlardan medet umanların sandıkla sorunu var demek
KAPATIN PARTİLERİ İŞGAL ETMEYİN BİNALARI.
SÖZÜNÜN ERİ.ADAMSIN.
adam,adam,adam valla desdici muhsin baskan kiminle yola cikacagini gayet iyi biliyormus ruhu şad olsun insallah.hazmedemeyen tiplerede kapak olsun alin adam gorun işte.
muhsin yazıcıoğlu yaşıyor olsaydı bu düzen böyle olmazdi
sığıntı, askıntı, parazit, basiretsiz. Muhsin Yazıcıoğlu' nun yüz karası.
Rahmetli Muhsin yazıcıoğlu Mezarında ters dönmüştür. ABD uşaklarını görünce
Seni pari lideri olarak görmüyoruzki sözüne itibar edelim. Yalaka adam. Karşılığında ne aldın. Sen önce rahmetlinin katillerini bul. Dağda bırakanlarla birlik olma yamuk herif.
Türk milliyetciliğini ayaklar altına almak isteyen ne çok milliyetci varmış....
kemikçiler kendilerini nasılda belli ediyor...
rahmetlinin kemikleri sizliyor
vatan severler bir safta toplanıyor elhamdürillah
buyurun bu memlekette yalakalar mı istersin,kendisini ve partideki arkadaşlarını satanmı istersin,ne karekterde olduklarını buyurun görün.
helal olsun Destici de sonunda hak yolu buldu. Ekmeleddin i desteklerken yere göğe sığdıramadıklarini şimdi milletin gönlünde taht kuran Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemesini hazmedemeyen şer odakları , gitsin de PKK ile ittifak hazırlığı yapan CHP ye don lastiği olsunlar.
ne güzel bi sistem oldu şükürler olsun. şu baskanlık seçimi neyin ne olduğunu gösterecek hepimize Türkiye şahlanır başkanlık sisteminde kesinlikle göreceksiniz
bunlar satılmışlar bölüğü
Hadi bakalım sen de kaptın bir kemik
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