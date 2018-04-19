BBP de 24 Haziran seçimleri için kararını verdi: Adayımız Erdoğan

MHP'den sonra bir parti daha, 24 Haziran erken seçimlerinde AK Parti'nin adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkça ifade etti.
"İTTİFAK'TA YER ALACAĞIZ"
Daha önce de Cumhur İttifakı'na katılacaklarını belirten Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını desteklediklerini açıkladı. Destici, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu 'Cumhur İttifakı'nın içinde yer alacaklarını da söyledi.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, erken seçim ile ilgili soruları yanıtlarken "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını destekliyoruz" dedi.
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