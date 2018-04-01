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BBP Genel Başkan Yardımcısı Çayır:

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 16:15 | Son Güncelleme

"Türkiye terör belasından topyekun kurtulmak istiyorsa sınırdaki o güvenlik kuşağını Afrin'den öteye taşımak zorundadır. Gitmezse işi yarım bırakmış olur"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır, terörle topyekun mücadele veren hükümetin yanında olduklarını belirterek sınırdaki güvenlik kuşağının Afrin'den de öteye taşınması gerektiğini belirtti.

Partisinin Aydın İl Başkanlığını ziyaret eden Çayır, burada yaptığı açıklamada yaklaşık 40 senedir ülkeyi yönetenlerin terörle mücadele konusunda ciddi bir adım atmadıklarını, sadece pansuman tedbirlerle hadisenin geçiştirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Şu anda terörle topyekun mücadele edildiğini aktaran Çayır, "Sadece içeride bekleyerek onların bize taarruz etmesini saldırmasını beklemek aptallık olur. Neredelerse ve nereden besleniyorlarsa gidip onları inlerinde boğmak en doğrusudur. Zeytin Dalı ve El Bab harekatları da bunun en bariz örneğidir. Şu anda ABD ve Rusya kendi güvenliklerini binlerce kilometre ötede ararken Türkiye'nin kendi güvenliğini sınırının 10 kilometre ötesinde aramasından daha helal bir hak olabilir mi ? Buna kimsenin itiraz etmemesi gerekir ve bu doğru bir davranıştır. Türkiye'nin de temel bir hakkıdır. Terörle mücadelede temel bir haktır." dedi.

Güvenlik kuşağı için Türkiye'nin Afrin'den de öteye gitmesi gerektiğini vurgulayan Çayır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye terör belasından topyekun kurtulmak istiyorsa sınırdaki o güvenlik kuşağını Afrin'den öteye taşımak zorundadır. Gitmezse işi yarım bırakmış olur. Yılanı yarım öldürmüş olur. Yılanın başını ezmek gerekir. Büyük Birlik Partisi hükümetin bu anlamdaki kararlığının yanındadır. Terörle mücadeledeki doğru konseptin yanındadır."

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