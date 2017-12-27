BBP Genel Başkanı Destici:

Son Güncelleme 25 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 14:03 |25 dakika önce

- "(696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle getirilen düzenleme) Ya ilgili madde metninde geçen 'devamı niteliğindeki' ifade çıkarılmalı ya da bu maddede, cezai muafiyet elde eden sivillerin dokunulmazlıklarının 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahıyla sınırlı olduğu, yarın birgün, bir yargıcın yorumuna bırakılmayacak şekilde net yazılmalıdır" - "(KHK'da yer alan 'tek tip kıyafet' uygulaması) Tek tip elbise ve kötü örneklerden yola çıkılarak yapılacak bir uygulama yerine, sembolleri barındırmayan elb

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 121. maddesiyle getirilen düzenlemeye ilişkin, "Ya ilgili madde metninde geçen 'devamı niteliğindeki' ifade çıkarılmalı ya da bu madde, cezai muafiyet elde eden sivillerin dokunulmazlıklarının 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahıyla sınırlı olduğu, yarın birgün, bir yargıcın yorumuna bırakılmayacak şekilde net yazılmalıdır." dedi. Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Hakkari ve Şemdinli'de şehit olan askerlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Destici, bugün terörün tüm unsurlarına karşı sonuç alan bir mücadele olduğunu, bu mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini ifade etti. ABD'nin Türkiye'ye karşı hasmane bir tutum içine girdiğini ve PYD'lileri destekler noktada olduğunu belirten Destici, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerin, Türkiye tarafından birinci derecede izlenmesi gerektiğini vurguladı. Destici, Türkiye'nin Suriye'de etnik ve mezhebi temelli bir siyasi çözüme "evet" dememesi gerektiğini söyledi.

BM Genel Kurulu tarafından alınan Kudüs kararını kutlayan Destici, bu konunun canlı ve diri tutulması gerektiğini bildirdi. - "TÜRK-İŞ'in teklifi gözü kapalı imzalansın" Destici, Türk-İş'in asgari ücret için bin 893 TL talebine ilişkin, "Hükümete tavsiyemiz, Türk-İş'in teklifini gözü kapalı imzalasınlar. İşçi kardeşlerimizle bir pazarlık konusu dahi bunu yapmasınlar. Bu rakam makul, kabul edilebilir, karşılanabilir bir rakamdır. İşçi kardeşlerimizin de ana sütü gibi helal olan bir rakamdır." diye konuştu. Taşeron işçilerle ilgili düzenleme için hükümete teşekkür eden Destici, "Gönül isterdi ki bu düzenleme Mecliste yasalaşsın ama hükümet böyle uygun gördü. Bizim derdimiz üzüm yemektir. Biz sonuca bakıyoruz." ifadesini kullandı. Destici, taşeron işçilerin kadroya alınması sürecinde yapılacak mülakatlarda işçiler arasında bir ayrım gözetilmemesi gerektiğinin altını çizerek, bu anlamda haksızlığa uğrayacak her taşeron işçinin yanında olacaklarını belirtti. - "Madde tekrar ele alınsın" BBP Genel Başkanı Destici, 696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle getirilen düzenlemeye ilişkin tartışmalar nedeniyle toplumun gerilmeye, siyasetin dilinin de bozulmaya başladığını söyledi.