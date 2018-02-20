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BBP Genel Başkanı Destici:

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 22:41 | Son Güncelleme

"Başından beri ittifaka katılacağımızı, yanında olduğumuzu, bu ittifakı desteklediğimizi açık ve net bir şekilde ifade ettik. Şu anda bizim ittifakın içinde yer almamız hususunda her şey olumlu gidiyor. Olumsuz hiçbir şey yok"

İSTANBUL (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, başından beri AK Parti ve MHP arasındaki ittifakı desteklediklerini açık ve net bir şekilde ifade ettiklerini belirterek, "Şu anda bizim ittifakın içinde yer almamız hususunda her şey olumlu gidiyor. Olumsuz hiçbir şey yok." dedi.

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın "Ne Oluyor" programına katılan Destici, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin soruları cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmede neler konuşulduğu sorusunu yanıtlayan Destici, "Başından beri ittifaka katılacağımızı, yanında olduğumuzu, bu ittifakı desteklediğimizi açık ve net bir şekilde ifade ettik. Şu anda bizim ittifakın içinde yer almamız hususunda her şey olumlu gidiyor. Olumsuz hiçbir şey yok." diye konuştu.

Mustafa Destici, BBP olarak milli mutabakat çatısı altında bir ittifak kurulmasına sürecin başından beri açık destek verdiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Meclis'e sunulan iki ya da üç parti ya da da dört partinin ittifakı değil. İttifak yasası. Bu yasadan seçime katılmaya hak kazanan 9 parti yararlanacak. AK Parti ve MHP burada çok açık bir irade beyanında bulundu. Biz de çok açık bir irade beyanında bulunduk. Dolayısıyla biz bu ittifakın yanındayız, destekliyoruz. Bu ittifakın Türkiye ve milletimiz için hayırlı olduğunu düşünüyoruz."

İttifak kurulmasında parti olarak beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı sorusuna karşılık Destici, "Biz, ne verilecek ne alınacak hesabı içinde asla olmadık. BBP bugüne kadar böyle bir hesap içinde olmadı, bundan sonra da olmaz." dedi.

Merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 1995 yılında Refah-Yol Hükümeti'nin kurulmasına şartsız destek verdiğine vurgu yapan Destici, "Şehit liderimiz, Muhsin başkanımız bakanlık mı aldı da orayı destekledi? Bir şey mi aldı? Hayır. Önce ülkemizin, milletimizin menfaatine bakarız. Biz de şu anda bu ittifakı ülke ve millet lehine görüyoruz. Bu ittifakın yanındayız." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hangi konularda mutabık kaldınız?" sorusuna Destici, "Sadece şunu söyleyeyim; öncelikli BBP'nin bu ittifakta yer alması için her şeyin olumlu gittiğini söyleyebilirim." cevabı verdi. Destici, Saadet Partisi'ni de ittifakın içinde görmek istediklerini söyledi.

BBP Genel Başkanı Destici, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını tanıyor musunuz?" sorusunu, "Eğer siyasi partiler ittifak yapıyorsa, elbette ki ittifakın ortak bir adayı olacak. Hem ittifak yapacaksınız hem de ayrı bir cumhurbaşkanı adayı göstereceksiniz. Bu akıl dışı bir şey, olmayacak bir şey" diye cevapladı.

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