BBP Genel Başkanı Destici:

İSTANBUL (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, başından beri AK Parti ve MHP arasındaki ittifakı desteklediklerini açık ve net bir şekilde ifade ettiklerini belirterek, "Şu anda bizim ittifakın içinde yer almamız hususunda her şey olumlu gidiyor. Olumsuz hiçbir şey yok." dedi.

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın "Ne Oluyor" programına katılan Destici, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin soruları cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmede neler konuşulduğu sorusunu yanıtlayan Destici, "Başından beri ittifaka katılacağımızı, yanında olduğumuzu, bu ittifakı desteklediğimizi açık ve net bir şekilde ifade ettik. Şu anda bizim ittifakın içinde yer almamız hususunda her şey olumlu gidiyor. Olumsuz hiçbir şey yok." diye konuştu.

Mustafa Destici, BBP olarak milli mutabakat çatısı altında bir ittifak kurulmasına sürecin başından beri açık destek verdiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Meclis'e sunulan iki ya da üç parti ya da da dört partinin ittifakı değil. İttifak yasası. Bu yasadan seçime katılmaya hak kazanan 9 parti yararlanacak. AK Parti ve MHP burada çok açık bir irade beyanında bulundu. Biz de çok açık bir irade beyanında bulunduk. Dolayısıyla biz bu ittifakın yanındayız, destekliyoruz. Bu ittifakın Türkiye ve milletimiz için hayırlı olduğunu düşünüyoruz."