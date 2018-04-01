BBP Genel Başkanı Destici:

Destici, "Şehadet süreciyle ilgili yürüyen mahkemeler var. Birleştirilerek, toplanarak dosya baştan ele alınacak. Tüm karanlık noktalar ve şüpheler ortadan kaldırılarak aydınlatılacak. Bu hadisede bilerek kusuru, kastı olanlar mutlaka ama mutlaka hukuk önüne çıkartılacak. Hak ettikleri muameleyle de karşı karşıya kalacaklardır." dedi.

Yazıcıoğlu ve onunla birlikte hakka yürüyen arkadaşlarını minnet ve şükranla andıklarını ifade eden Destici, 9 yıl önce helikopterin düşmesi olayının henüz aydınlatılamadığını bildirdi.

Çeşitli programlar için geldiği İzmir'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Destici, 25-31 Mart arasındaki haftayı 2009 yılında vefat eden genel başkanları ve yol arkadaşlarını anma haftası olarak gerçekleştirdiklerini vurguladı.

İZMİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici merhum genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının ölümüne ilişkin sürecin halen aydınlatılamadığını belirterek, "Bu hadisede bilerek kusuru, kastı olanlar mutlaka ama mutlaka hukuk önüne çıkartılacak. Hak ettikleri muameleyle de karşı karşıya kalacaklardır." dedi.

Türkiye'nin önemli süreçlerden geçtiğini, parti olarak bu süreçlerde ülkenin, devletin ve milletin yanında durduklarını ve durmaya devam edeceklerine değinen Destici, Zeytin Dalı Harekatı'na içeriden ve dışarıdan gelen olumsuz tepkilere rağmen Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı ve cesur yürüyüşünün durmayacağını ifade etti.

Destici, Suriye ve Irak'ın kuzeyinin tamamen terörden arındırılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Fransa Cumhurbaşkanı'nın PKK'nın türevlerinin temsilcilerini ağırlaması ve teröristlerle Türkiye arasında arabulucu olma gibi bir niyet beyan etmesi asla kabul edilebilir bir durum değildir. Bu Türkiye'ye karşı yapılmış aleni bir hakarettir. Bunun cevabı verilmiştir. Eğer bu süreç devam ederse çok daha farklı bir şekilde bunun cevabının verilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Avrupa'dan ve batıdan beklentimiz terörle mücadelede Türkiye'nin yanında durmalarıdır. Ama PKK ve türevlerinin yanında durmuşlardır. Batı ülkeleri PKK'yı bugüne kadar açıktan ya da gizli desteklememiş olsalardı bugün zaten PKK diye bir örgütün dünyada varlığını sürdürüyor olması mümkün değildi. PKK varlığını devam ettiriyorsa bunu Batı'ya borçlu."

İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulme de kınayan Destici, fiili bir müdahale olmadan İsrail'in katliamlarının durmayacağını, İslam ülkelerinin çareyi Birleşmiş Milletlerde veya batıda değil kendi içinde araması gerektiğini kaydetti.