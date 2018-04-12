BBP Genel Başkanı Destici:

İSTANBUL (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Rusya Dışişleri Bakanı açıklama yapıyor. Diyor ki, 'Türkiye Afrin'de işi bittiyse Suriye rejimine devretsin ve çekilsin.' Peki sen ne yapıyorsun orada? Sen neden Lazkiye'yi, Tartus'u, oradaki üslerini bırakıp da çekilmiyorsun?" dedi.

5. İhtisas Cami Yapı Ekipmanları Fuarı'nda konuşan Destici, Türkiye'nin ve içerisinde bulunduğu coğrafyanın zor günlerden geçtiğini söyledi.

Çatışma ortamında camilerin de büyük zarar gördüğünü, bunun kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Destici, "Bunlar İslam medeniyetinin eserleri. Bunlar yok oldukça biz bir şeylerimizi kaybettiğimizi acı bir şekilde hissediyoruz." dedi.

Dünya siyasetindeki gelişmelere bakıldığında çok açık bir samimiyetsizlik ve ikiyüzlülük olduğunu belirten Destici, şöyle konuştu:

"Konu İslam, Müslümanlar ve Müslüman coğrafyası olduğunda milyonlarca insanın hayatını kaybetmesi, milyonlarca insanın mülteci durumuna düşmesi, sakat kalıp yaralanması maalesef birilerinin umurunda olmuyor. Kimyasal silahların dahi kullanıldığı bir süreci yaşıyoruz. İki gün önce BM Güvenlik Konseyi'nde çok trajikomik, gülünç gelişmeler yaşandı. ABD bu kimyasal silahın kimin tarafından kullanıldığını araştırması için önerge veriyor. Rusya'nın vetosuyla alınmıyor gündeme. Daha sonra Rusya veriyor o da ABD'nin engellemesiyle alınmıyor. Yani dünyanın gözünün içine baka baka alay ediyorlar. Çünkü niyetleri buradaki kan ve gözyaşını dindirmek ya da barış getirmek değil. Tam tersine İslam coğrafyalarında kaos, savaş, kan ve gözyaşı hakim olsun istiyorlar. Onlar da sömürmeye, emellerini gerçekleştirmeye muvaffak olsunlar istiyorlar. Biz de artık bunu görüp buna göre tavır almalıyız."