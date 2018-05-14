BBP Genel Başkanı Destici:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Büyük Birlik Hareketi olarak bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan bu katliamları lanetliyor, tüm Müslüman ve vicdan sahiplerinin siyonist, haçlı zihniyetine ve zulümlerine karşı durmaya ve tepki göstermeye çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, Gazze'deki protestoda Filistinlilerin şehit edilmesine yönelik yaptığı yazılı açıklamada, "(Resûlüm!) Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak, Allah onları (cezalandırmayı), korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor." ayetine işaret etti ve "Siyonist İsrail ve haçlı zihniyetli ABD, katliamlarına devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Büyük Birlik Partisi olarak, Birleşmiş Milletler kararına rağmen siyonist İsrail işgal rejimi ve haçlı zihniyetli ABD'yi bu kabul edilemez katliamlarından dolayı kınıyor ve şiddetle lanetliyoruz." değerlendirmesinde bulunan Destici, ifadelerini şöyle sürdürdü:

"İşgalci İsrail'in şimdiye kadar Gazze'de yaptığı saldırılarda 1500 Müslüman şehit, 6 bin kişi de yaralandı. Furkanların şehit edilmesi hala hafızalarda iken, Mavi Marmara katliamının içimizi kanırtan yaraları henüz kapanmamışken, Gazze'de ABD'nin Başkanı Trump'ın adım atması ile sözde büyükelçilik binası açması sembolik ve psikolojik bir harekettir."