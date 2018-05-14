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BBP Genel Başkanı Destici:

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 21:12 | Son Güncelleme

"Büyük Birlik Hareketi olarak bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan bu katliamları lanetliyor, tüm Müslüman ve vicdan sahiplerinin siyonist, haçlı zihniyetine ve zulümlerine karşı durmaya ve tepki göstermeye çağırıyoruz" - "Şu gerçek bilinmelidir ki İslam dünyasının bu tür katliam ve aşağılıklara karşı sabrı tükenmiştir. Müslümanlar bu durumu artık kabullenmemektedirler"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Büyük Birlik Hareketi olarak bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan bu katliamları lanetliyor, tüm Müslüman ve vicdan sahiplerinin siyonist, haçlı zihniyetine ve zulümlerine karşı durmaya ve tepki göstermeye çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, Gazze'deki protestoda Filistinlilerin şehit edilmesine yönelik yaptığı yazılı açıklamada, "(Resûlüm!) Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak, Allah onları (cezalandırmayı), korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor." ayetine işaret etti ve "Siyonist İsrail ve haçlı zihniyetli ABD, katliamlarına devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Büyük Birlik Partisi olarak, Birleşmiş Milletler kararına rağmen siyonist İsrail işgal rejimi ve haçlı zihniyetli ABD'yi bu kabul edilemez katliamlarından dolayı kınıyor ve şiddetle lanetliyoruz." değerlendirmesinde bulunan Destici, ifadelerini şöyle sürdürdü:

"İşgalci İsrail'in şimdiye kadar Gazze'de yaptığı saldırılarda 1500 Müslüman şehit, 6 bin kişi de yaralandı. Furkanların şehit edilmesi hala hafızalarda iken, Mavi Marmara katliamının içimizi kanırtan yaraları henüz kapanmamışken, Gazze'de ABD'nin Başkanı Trump'ın adım atması ile sözde büyükelçilik binası açması sembolik ve psikolojik bir harekettir."

ABD'nin kendi iç meselelerini kamufle etmek için zalimlik yaptığını vurgulayan Destici, Filistin'deki katliamın, buna göz yuman dünya insanlığının 20 . yüz yıldaki büyük ayıbı olduğunu vurguladı.

Destici şunları kaydetti:

"ABD'nin keyfi kararı ve katil İsrail'in milenyum çağında böylesi zalimane saldırılarda bulunması kabul edilemez bir Firavunluktur, yaptığı insanlık suçudur ve uluslararası mahkemelerde yargılanmayı gerektiren bir hukuksuzluktur. Tarihe kara bir leke olarak yazılacak ve bu katliamları insanlık hiçbir zaman unutmayacaktır, unutturmayacaktır."

Filistin topraklarının ve Kudüs'ün 70 yıla yakındır dünyanın gözleri önünde siyonistlerin işgali altında her türlü zulüm ve vahşeti yaşadığına dikkati çeken Destici, Filistin'de her gün katliam ve yıkım haberlerinin duyulduğunu, mukaddes cami ve ibadethanelere vahşi saldırılarda bulunulduğunu hatırlattı.

Mescid-i Aksa, Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve diğer kentlerin İsrail ateşi altında inlediğini belirten Destici, "Filistin ve Kudüs davası İslam ümmetinin ortak davasıdır. Selahaddinlerin yolunu gözleyen Kudüs esir iken, Doğu Türkistan zalimlerin elinde inim inim inlerken, Mübarek ramazan-ı şerifin ihyasına ramak kalmışken İslam ümmetin kurtuluşundan, izzetinden bahsedilemez. Filistin'in ve Kudüs’ün hürriyeti, Doğu Türkistan'ın 'insanlığa susamış hali' sadece Filistin halkının ve Doğu Türkistan'da hürce-müstakilane yaşamak isteyenlerin veya Arapların sorunu değil, Türk'üyle Kürt'üyle Arap'ıyla, Fars'ıyla ve tüm İslam ümmeti olarak hepimizin meselesidir." ifadesini kullandı.

Destici, açıklamasına şöyle devam etti:

"Şu gerçek bilinmelidir ki İslam dünyasının bu tür katliam ve aşağılıklara karşı sabrı tükenmiştir. Müslümanlar bu durumu artık kabullenmemektedirler. İslam dünyasında yaşanan değişimler, İslam beldelerinin işgallerden, zalim diktatörler ve işbirlikçi yöneticilerden kurtularak 'İslam Birliği' adı altında bir ümmet olmaya doğru gittiğini gösterirken, bu durum İsrail'in bölgede yalnız kalmasına, İslam karşıtı güçlerin etkisizleşmesiyle bölgenin yeniden İslam ile şekillenmesiyle sonuçlanacaktır inşallah. Şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz.

Büyük Birlik Hareketi olarak bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan bu katliamları lanetliyor, tüm Müslüman ve vicdan sahiplerinin siyonist, haçlı zihniyetine ve zulümlerine karşı durmaya ve tepki göstermeye çağırıyoruz. Dün olduğu gibi bugün ve bundan sonra da başta Filistin, Gazze olmak üzere, Doğu Türkistan'da, Suriye'de, Irak'ta ve tüm İslam dünyasındaki gelişmelerin takipçisi ve Müslümanlar ile dayanışma içerisinde olacağımızı belirtiyoruz."

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Gazze’de İsrail’in saldırılarında ağır yaralanan Filistinliler

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