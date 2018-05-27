BBP Genel Başkanı Destici: İnandığımız ve bildiğimiz yoldan yürüyeceğiz

İSTANBUL, (DHA) BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Alperen Ocakları tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Gençler ve ocak üyeleriyle oruç açan Destici, yemeğin ardından yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Destici, önceliğin Türkiye ve diğer mazlum milletler olduğunu belirterek, “ Kınayanların kınamasına aldırmadan, inandığımız ve bildiğimiz yoldan yürüyeceğiz” dedi.

Yeni sistemde meclisin daha önemli hale geleceğini ifade eden Destici, temsilde adaletin ön plana çıktığını ve mecliste yer alan parti sayısının artacağını belirtti. Seçimin önemine değinen BBP Lideri, istikrar için vatandaşın iki oyda da kararlı olması gerektiğini vurguladı. Destici, şöyle konuştu:

“İki seçim de birbirinden kıymetlidir, birbirinden önemlidir. Bu seçimde buna vereyim, öbür seçimde ona vereyim, bunun kabul edilebilir bir durumu yok. Cumhurbaşkanı seçiminde kime verdiysen, milletvekili seçiminde de ona vereceksin ki Türkiye’de istikrar sürsün, yeni sistem tam anlamıyla hayata geçsin. Ve ülkemiz dışarıdan operasyonlara, müdahalelerle karşı karşıya kalmasın.”