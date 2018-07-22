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BBP Genel Başkanı Destici nikah şahidi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 22:39 | Son Güncelleme

Destici, Özel Kalem Müdürü Özcan Ünal ile Gülşah Binici'nin düğün törenine katıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Özel Kalem Müdürü Özcan Ünal ile Gülşah Binici çiftinin nikah şahidi oldu.

Ataköşk Otel'de düzenlenen düğün törenine çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve eşi Şükriye Destici, BBP Genel Başkan Yardımcıları Ali Keser, Tevfik Eren, Genel Sekreter Üzeyir Tunç, partinin MKYK üyeleri ve Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan katıldı.

Gülşah Binici ve Özcan Ünal çiftinin nikah şahitliğini, Mustafa Destici yaptı.

Destici, Ünal'ı çok uzun zamandır tanıdığını ve mutluluğunu paylaşmaktan gurur duyduğunu söyledi.

"Aileleri ve kendileri için evliliklerinin hayırlı olmasını diliyorum. Peygamberimizi övündürecek ve onun da övgüsüne mazhar olacak sayıda evlatları olsun, en az beş çocukları olsun." ifadesini kullanan Destici, çifte mutluluklar dileyerek, nikah cüzdanını gelin Gülşah Binici'ye verdi.

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