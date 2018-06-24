HABER

BBP Genel Başkanı Destici oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 11:29 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Mustafa Destici: - "Türkiye, seçimlerin güvenli şekilde yapıldığı ülkelerin başında geliyor" - "Sandıkta milli iradenin tam olarak tecelli edeceğine yürekten inanıyorum"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Mustafa Destici, Türkiye'nin seçimlerin güvenli şekilde yapıldığı ülkelerin başında geldiğini belirterek, "Bugün, sandıkta milli iradenin tam olarak tecelli edeceğine yürekten inanıyorum." dedi.

Destici, oy kullanmak üzere Keçiören'in Etlik Mahallesi'nde bulunan Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi'ne eşi Şükriye Destici ve kızı Özgül Hilal ile geldi.

Nüfus cüzdanının kontrol edilmesinin ardından 3203 numaralı sandıkta oyunu kullanan Destici, sandık görevlileri ve seçmenlerle bir süre sohbet etti.

Destici, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin Türk ve İslam coğrafyası, seçime katılan siyasi partiler, adaylar ve millet için hayırlı olması dilediğinde bulundu.

Türkiye'nin seçimlerin güvenli şekilde yapıldığı ülkelerin başında geldiğini vurgulayan Destici, şöyle konuştu:

"İnşallah, güven, huzur, birlik, barış ve kardeşlik içinde bir seçimi daha tamamlayacağız. Sandıktan çıkacak sonuca, milli iradeye hepimizin ram olma gibi bir yükümlülüğü var. Gördüğüm kadarıyla okullarda, sandıklarda rahat şekilde oy kullanılıyor. Şu ana kadar seçim güvenliği noktasında hiçbir problemin olmadığını gördük. Sayım aşamasında da böyle bir şeyin olmayacağına yürekten inanıyorum. Türkiye, seçimlerin, en sakin, en huzurlu yapıldığı ve demokrasiye katkı anlamında yüksek katılımın sağlandığı ülkelerin başında geliyor. Bugün, sandıkta milli iradenin tam olarak tecelli edeceğine yürekten inanıyorum."

Destici, Türk milletinin, kaoslara, krizlere, darbelere, kalkışmalara fırsat verecek ve Türkiye'yi geriye götürecek bir adım atmayacağından emin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu seçimlerde de güvenin, birliğin, kardeşliğin, terörle mücadelenin, güçlü ve istikrarlı meclisi, güçlü ve istikrarlı hükümeti hedefleyen bizlerin galip geleceğine yürekten inanıyorum. Bizim milletimiz feraset sahibidir. Milletimizin idraki, irfanı çok yüksektir. Milletimiz macera aramayacaktır. Milletimizin, Türkiye'yi güvene, huzura, istikrara kavuşturacak, ülkemizi daha güçlü, huzurlu, refah payı yüksek bir konuma taşıyacak yeni sisteme 'Evet' diyeceğine inanıyorum."

PARTNER'Şimdi hedef üniversite''Şimdi hedef üniversite'
Genelkurmay Başkanı Akar ve komutanlar başkentte oy kullandıGenelkurmay Başkanı Akar ve komutanlar başkentte oy kullandı
Seyyar sandık seçmenin ayağına gittiSeyyar sandık seçmenin ayağına gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri BBP Genel Başkanı Mustafa Destici oy kullanma

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

İlginizi Çekebilir

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

Milli piyango talihlisi hayatının şokunu yaşadı

Milli piyango talihlisi hayatının şokunu yaşadı

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı Valiliği'nden Leyla açıklaması! 'Çalışmalara ara verildi' iddiası yalanlandı

Ağrı Valiliği'nden Leyla açıklaması! 'Çalışmalara ara verildi' iddiası yalanlandı

Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.