BBP Genel Başkanı Destici oyunu kullandı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Mustafa Destici, Türkiye'nin seçimlerin güvenli şekilde yapıldığı ülkelerin başında geldiğini belirterek, "Bugün, sandıkta milli iradenin tam olarak tecelli edeceğine yürekten inanıyorum." dedi.

Destici, oy kullanmak üzere Keçiören'in Etlik Mahallesi'nde bulunan Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi'ne eşi Şükriye Destici ve kızı Özgül Hilal ile geldi.

Nüfus cüzdanının kontrol edilmesinin ardından 3203 numaralı sandıkta oyunu kullanan Destici, sandık görevlileri ve seçmenlerle bir süre sohbet etti.

Destici, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin Türk ve İslam coğrafyası, seçime katılan siyasi partiler, adaylar ve millet için hayırlı olması dilediğinde bulundu.

Türkiye'nin seçimlerin güvenli şekilde yapıldığı ülkelerin başında geldiğini vurgulayan Destici, şöyle konuştu:

"İnşallah, güven, huzur, birlik, barış ve kardeşlik içinde bir seçimi daha tamamlayacağız. Sandıktan çıkacak sonuca, milli iradeye hepimizin ram olma gibi bir yükümlülüğü var. Gördüğüm kadarıyla okullarda, sandıklarda rahat şekilde oy kullanılıyor. Şu ana kadar seçim güvenliği noktasında hiçbir problemin olmadığını gördük. Sayım aşamasında da böyle bir şeyin olmayacağına yürekten inanıyorum. Türkiye, seçimlerin, en sakin, en huzurlu yapıldığı ve demokrasiye katkı anlamında yüksek katılımın sağlandığı ülkelerin başında geliyor. Bugün, sandıkta milli iradenin tam olarak tecelli edeceğine yürekten inanıyorum."