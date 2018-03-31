BBP Genel Başkanı Destici’den Başka Çerçi’ye ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Destici’nin yanı sıra BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Murat Aslan, BBP Manisa İl Başkanı Ahmet Ay, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ahmet Mustafa Süzer de hazır bulundu. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, “BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ziyareti bizleri çok memnun etti. Kendisine belediyemizin projelerini anlattık. Bende Ankara’ya gittiğimde kendisini ziyaret etmek isterim. Nazik ziyaretinden dolayı Mustafa Destici ve ekibine teşekkür ederim” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi’nin çalışmalarını ve projelerini takdir ettiklerini belirterek, “Bir takım ziyaretler için geldiğimiz Manisa’da Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’yi de ziyaret etme imkânı bulduk. Ziyaretimizde ziyadesiyle misafirperverlik gösteren Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederim. Rabbim her daim yar ve yardımcıları olsun. Hayırlı hizmetleri daim kılsın” dedi.

Ziyarette Destici, Yunusemre Belediyesinin anı defterini imzalayarak iyi dileklerini iletti. Başkan Çerçi, Destici’ye Manisa’nın yöresel ürünlerinin bulunduğu hediye sepeti, tezhip sanatının sergilendiği tablo ve Yuntdağı tezgahlarında hanımların dokuduğu Yuntdağı yöresel bezi hediye etti.