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BBP Genel Başkanı Destici’den bayram mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 05:32 | Son Güncelleme

 Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk milletinin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

BBP Genel Başkanı Destici’den bayram mesajı

ANKARA, (DHA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk milletinin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Destici, bayramın huzur, esenlik ve bereket getirmesini dileyerek, “Bayram paylaşmak demektir. Gönüllerimiz gibi kapılarımızı da birbirimize açalım” dedi.
Mustafa Destici, bayram mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Milletimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Bayramın milletimize huzur, esenlik ve bereket getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bayram demek, milli birlik ve beraberlik, kardeşlik demektir. Dış güçlerin maşası tüm terör örgütlerine karşı milletimizin tek vücut olmasını yürekten diliyorum. Eli kanlı teröristlere karşı kahramanca mücadele eden Mehmetçiğimize, güvenlik güçlerimize hepinizden dua istiyorum. Bayram demek, aynı zamanda kardeşlik demektir. Yüreğimiz Kudüs’ten Doğu Türkistan’a bütün Türk ve Müslüman kardeşlerimizle beraberdir. Türkiye, onları asla yalnız bırakmayacaktır. Bayram demek hatırlamak demektir. Ananelerimizin, geleneklerimizin yaşatılması için bu özel günler hepimiz için birer vesiledir. Bu yüzden örf ve adetlerimizi unutmadan, büyüklerimizin gönüllerini hoş tutalım, hoş edelim. Başta Resul-i Ekrem efendimiz Hazreti Muhammed S.A.V olmak üzere, Türk-İslam ülküsü için yaşamış ve ebediyete göç etmiş olanlar ile bu uğurda hayatlarını feda eden şehitlerimizin ruhları için Rabbimize bu mübarek günde dua edelim. Bayram paylaşmak demektir. Gönüllerimiz gibi kapılarımızı da birbirimize açalım. Avrupa'daki ve dünyanın dört bir yanına dağılmış durumdaki tüm aziz vatandaşlarımızla dayanışma duygusu içerisindeyiz. Bunu hissetsinler, bunu bilsinler, bizler ayrı-gayrı değiliz. Bu Bayram da hep birlikteyiz. Öte yandan bayram sevincimizi hep beraber yaşayabilmek için, vatandaşlarımız trafikte dikkatli ve tedbirli olsunlar. Yüce Rabbimden, evveli rahmet, ortası bereket, sonu mağfiret olan mübarek Ramazan ayına ve Ramazan Bayramı’na tekrar ulaşmayı nasip etmesini temenni ediyorum.”

BBP Genel Başkanı Destici’den bayram mesajı

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