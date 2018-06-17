BBP İstanbul İl Başkanlığı'nda bayramlaşma

İSTANBUL (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak bugün Yenikapı'daki mitingde olacaklarını söyledi.

Destici, BBP İstanbul İl Başkanlığı'nca Üsküdar Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen etkinlikle partililerle bayramlaştı.

Tüm İslam aleminin bayramını kutlayan Destici, ''Bugün tüm arkadaşların bayramını kutladıktan sonra Alperenlerle birlikte devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istikbali için kurulmuş Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak hepimiz Yenikapı'daki mitingde olacağız. Bütün Türkiye'ye oradan sesleneceğiz inşallah.'' dedi.

24 Haziran seçimlerinin soydaşlar açısından da önemli olduğunu aktaran Destici, şunları kaydetti:

''Bu seçimler çok önemlidir. Cumhur İttifakımızın karşısında olan güçler ne diyorlar? Eski sistemi geri getirmek... Eski sistem derken kastedilen, Kenan Evren cuntasını yapıldığı antidemokratik, kimsesizleri ezen arızalı parlamenter sistem. Aynı zamanda kaoslara, e-muhtıralara zemin hazırlayan eski sistem. Biz de ne diyoruz? Türkiye'nin artık kaoslara tahammülü yok, kalkışmalara tahammülü yok. Başörtüsü yasaklarına, imam hatiplilerin kapatılmasına ve polis yapılmamasına ve her türlü antidemokratik uygulamaya tahammülü yok. Biz bunun karşısında, Türkiye'nin refah payının artması, gelişmesi, gelir dağılımının eşit dağılması için meclisin güçlenmesini, Türkiye'nin yoluna devam etmesi için Cumhur ittifakındayız. Bizler bu seçimi galibiyetle bitireceğiz inşallah. Ben inanıyorum ki milletimiz o eski sisteme dönülmesine imkan vermeyecek."

