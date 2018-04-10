BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme!

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Savcılık Yazıcıoğlu'nun davasındaki takipsizlik kararını kaldırdı. BBP lideri Mustafa Destici de ana soruşturma dosyasına verilen takipsizlik kararının kaldırıldığını açıkladı.

Destici sosyal medyadan yaptığı açıklamada ""Şehadet süreci" ile ilgili ana soruşturma dosyasına verilen takipsizlik kararı, yapmış olduğumuz itiraz neticesinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaldırılmıştır." ifadelerini kullandı.