Büyük Birlik Partisinden (BBP), Cumhur İttifakı'na ilişkin, "Şimdiye kadar göstermiş oldukları duyarlı tavır ve yaklaşımlarından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti yönetimine, ittifak yasasını öneren ve 'Cumhur İttifakı'nın kurulmasında büyük katkısı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve Genel Başkan Mustafa Destici ve parti yöneticilerimize teşekkür ederiz." değerlendirilmesinde bulunuldu.

BBP Genel Merkezince Cumhur İttifakı'na ilişkin bildirge yayımlandı.

Bildirgede, ülkenin, birçok defa değişikliğe uğramış olsa da 1982 yılından bugüne kadar, dönemin cunta yönetimi tarafından hazırlanan anayasa ile yönetildiği vurgulanarak, 1982 Anayasası'nda ihdas edilen kurumlar sebebiyle TBMM ve dolayısıyla seçilen iktidarlar vesayet altında tutulduğundan ülkede siyasi ve ekonomik krizlerin eksik olmadığı belirtildi.

Partinin kurulduğu günden itibaren sürekli kriz üreten vesayetçi anayasanın değiştirilmesini savunduğuna işaret edilen bildirgede, 1982 Anayasası tamamen iptal edilmese de sık sık siyasi krizlerin çıkmasına sebep olan devlet yönetimi ile ilgili olan bazı maddelerin parti olarak destek verdikleri 16 Nisan 2017'de yapılan referandumla değiştiği anlatıldı.