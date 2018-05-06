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BBP'den "Cumhur İttifakı" teşekkürü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 11:48 | Son Güncelleme

BBP Genel Merkezince yayımlanan bildirgeden: - "Şimdiye kadar göstermiş oldukları duyarlı tavır ve yaklaşımlarından dolayı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve AK Parti yönetimine, ittifak yasasını öneren ve 'Cumhur İttifakı'nın kurulmasında büyük katkısı olan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ve Genel Başkan Destici ve parti yöneticilerimize teşekkür ederiz"

Büyük Birlik Partisinden (BBP), Cumhur İttifakı'na ilişkin, "Şimdiye kadar göstermiş oldukları duyarlı tavır ve yaklaşımlarından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti yönetimine, ittifak yasasını öneren ve 'Cumhur İttifakı'nın kurulmasında büyük katkısı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve Genel Başkan Mustafa Destici ve parti yöneticilerimize teşekkür ederiz." değerlendirilmesinde bulunuldu.

BBP Genel Merkezince Cumhur İttifakı'na ilişkin bildirge yayımlandı.

Bildirgede, ülkenin, birçok defa değişikliğe uğramış olsa da 1982 yılından bugüne kadar, dönemin cunta yönetimi tarafından hazırlanan anayasa ile yönetildiği vurgulanarak, 1982 Anayasası'nda ihdas edilen kurumlar sebebiyle TBMM ve dolayısıyla seçilen iktidarlar vesayet altında tutulduğundan ülkede siyasi ve ekonomik krizlerin eksik olmadığı belirtildi.

Partinin kurulduğu günden itibaren sürekli kriz üreten vesayetçi anayasanın değiştirilmesini savunduğuna işaret edilen bildirgede, 1982 Anayasası tamamen iptal edilmese de sık sık siyasi krizlerin çıkmasına sebep olan devlet yönetimi ile ilgili olan bazı maddelerin parti olarak destek verdikleri 16 Nisan 2017'de yapılan referandumla değiştiği anlatıldı.

"Referandum ile devletin yönetim şekli olan sözde parlamenter sistemden vazgeçilerek cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edildiği" belirtilen bildirgede, bu yeni sistemle hükümeti de kuracak olan cumhurbaşkanının, milletin oyu ile ve iki turlu seçimle seçilmesinin kabul edildiği, dolayısıyla seçilecek cumhurbaşkanının, seçimde oy kullanan seçmenlerin en az yarısından bir fazlasının oyunu alması gerektiği ifade edildi.

Halk oylamasına bağlı olarak kabul edilen yeni anayasa maddelerinin uyum yasalarının çıkarılması gerektiği, geçen mart ayında Seçim Kanunu ile ilgili maddelerin TBMM'de kabul edilerek yasalaştığı aktarılan bildirgede, kabul edilen Seçim Kanunu'na göre siyasi partilerin ittifak yaparak seçimlere girmesine imkan verildiği vurgulandı.

- İttifak, parti organlarında müzakere edildi

BBP bildirgesinde, ilk ittifak alternatifinin, gerek 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, gerek 7 Ağustos Yenikapı Ruhu ve gerekse 16 Nisan 2017 referandumunda beraber hareket ettikleri ve azami müştereklerinin de olduğu AK Parti ile MHP arasında kurulan Cumhur İttifakı olduğu anlatıldı.

Partinin Başkanlık Divanı, Merkez Karar Yönetim Kurulu ve İl Başkanları Toplantılarında hem ittifak alternatifleri, hem de ittifakın şeklinin nasıl olacağı ile ilgili hususların müzakere edildiği ve yapılan bu müzakereler neticesinde 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde Cumhur İttifakı içerisinde yer alınmasına ve AK Parti ile müşterek liste halinde seçimlere girilmesine karar verildiği anımsatıldı.

Bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"Büyük Birlik Partisinin seçimlere AK Parti ile müşterek liste şeklinde katılacağı hususu, AK Parti, MHP ve partimiz yetkililerinin birlikte, Yüksek Seçim Kuruluna sundukları Cumhur İttifakı protokolü ile kesinleşmiş oldu.

Şimdiye kadar göstermiş oldukları duyarlı tavır ve yaklaşımlarından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti yönetimine, ittifak yasasını öneren ve Cumhur İttifakı'nın kurulmasında büyük katkısı olan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye ve Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici ve parti yöneticilerimize teşekkür ederiz."

Bildirgede, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin ülkeye, millete, Türk ve İslam coğrafyasına ve Büyük Birlik Partililere hayırlar getirmesi temennisinde bulunuldu.

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