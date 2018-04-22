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BBP'den "seçim yardımı" teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 16:50 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici: - "Uyum yasaları yapılırken, 'seçim yardımı' adı altında dağıtılan 548 milyon liranın içerisinden seçime girmeye hak kazanan partilere bir taban paranın verilmesini teklif ediyoruz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Uyum yasaları yapılırken, 'seçim yardımı' adı altında dağıtılan 548 milyon liranın içerisinden seçime girmeye hak kazanan partilere bir taban paranın verilmesini teklif ediyoruz." dedi.

Partisinin, "erken seçim" gündemi ile toplanan Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında konuşan Destici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı, bu bayramı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına rahmet diledi.

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından ülkenin seçim atmosferine girdiğini söyledi. 16 Nisan halk oylamasıyla yeni bir sisteme geçişin kabul edildiğini ancak henüz geçilmediğini aktaran Destici, "Seçimlerden sonra eski sistemden tamamen kurtulacak." dedi.

Destici, ittifakların yasal hale getirilmesi de dahil olmak üzere parti olarak sürece destek olduklarını kaydetti.

Erken seçim kararı alınmasının ardından 16 Nisan'da kabul edilen sistemi anayasa maddeleriyle uyumlu hale getirmek için 8 maddelik bir uyum yasası teklifinin Meclise sunulduğunu hatırlatan Destici, bu düzenlemelerin zorunlu olduğunu söyledi.

Siyasi partilere yapılan Hazine yardımı kapsamında AK Parti, CHP, MHP ve HDP'ye ocak ayında 274 milyon lira verildiğini, seçim yardımı adıyla bu partilere 548 milyon lira daha ödeneceğini ifade eden Destici, Mecliste görüşülen teklifte "eksik, hukuksuz ve haksız buldukları bir husus bulunduğunu" belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani toplam bu yıl içerisinde 4 partiye Hazineden verilecek para 822 milyon Türk Lirası. Henüz Yüksek Seçim Kurulu, seçimlere katılacak partileri açıklamadı ama ocak ayını esas alırsak 9 siyasi partinin seçimlere katılacağı açıklanmıştı. 4'ü 822 milyonu paylaşan partiler. Geriye 5 parti kalıyor. Adı 'seçim yardımı' olan 548 milyonun sadece 25 milyonu, diğer seçime katılmaya hak kazanan partilere 5'er milyon olarak verilseydi ne olurdu acaba? Demokrasimiz güçlenirdi. Adalet, az da olsa hak, hukuk tecelli etmiş olurdu. Biz uyarılarımızı, tekliflerimizi yaptık ama maalesef sadece iktidar partisiden değil, diğer muhalefet partilerinden de hiçbir cevap alamadık. Hiçbirisi 822 milyonu bir başkasıyla paylaşmak istemedi. Adaletsizlikten, hukuksuzluktan bahseden şu anda en çok bu konuyu gündeme getiren ana muhalefet partisinin ve diğer muhalefet partilerinin de sesi çıkmadı. Henüz vakit geçmiş değil. Uyum yasaları yapılırken, bu konuda ivedilikle bir düzenleme yapılmasını ve 'seçim yardım' adı altında dağıtılan 548 milyonun içerisinden, seçime girmeye hak kazanan partilere bir taban paranın verilmesini teklif ediyoruz."

Seçim takvimi açıklanmasa da MKYK olarak 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlık için toplandıklarını söyleyen Destici, seçim çalışmalarına bugün itibarıyla başladıklarını kaydetti.

- "Yorumu kamuoyunun ve milletimizin takdirlerine bırakıyorum"

Destici, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Basın açıklamalarında milletvekilleri, İYİ Parti'nin önümüzdeki seçimlere katılmasını sağlamak için bu girişimi yaptıklarını ifade ettiler. Ama henüz Yüksek Seçim Kurulu, seçimlere hangi partinin katılacağını açıklamadı. Dolayısıyla yorumu, kamuoyunun ve milletimizin takdirlerine bırakıyorum. YSK'nın hangi partilerinin seçime katılıp katılmayacağını açıklamadan böyle bir adım atılmış olmasını gerçekten yorumlamak biraz zor gibi gözüküyor." diye konuştu.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici

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