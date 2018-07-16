BBP'nin Başkanlık Divanında görev dağılımı

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Başkanlık Divanında yeni görev dağılımı yapıldı.

Alınan bilgiye göre Genel Başkan Mustafa Destici'nin başkanlığında parti genel merkezinde yapılan toplantıda, başkanlık divanı üyeleri arasında görev dağılımı gerçekleştirildi.

Buna göre Parti Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, Dış İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan, Medya, Tanıtım ve Sosyal İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı ile Ekonomi ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, mevcut görevlerini sürdürecek. Ali Keser Teşkilatlardan, Bayram Karacan Eğitim ve Ar-Ge'den, Yaşar Sayan Mali İşlerden, Haşim Yanar Seçim İşleri ve Yerel Yönetimlerden, Tevfik Eren ise Aile ve Sosyal Politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak belirlendi.

Divanda iki yeni isim yer aldı. Osman Tüfekçi yan kuruluşlardan, Ahmet Tarık Sarı ise Türk dünyasından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yapacak.

