İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) çalışma esaslarına aykırı şekilde, önemli projelere imza atan bazı iş adamları ile Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile İHH İnsani Yardım Vakfı gibi vakıfların banka hesaplarının usulsüz sorgulanarak elde edilen bilgilerin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) aktarılmasına ilişkin haklarında dava açılan 32 sanıklı dava dosyasının, takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla FETÖ elebaşı firari Gülen ile eski emniyet müdürleri ve ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 67 sanığın yargılandığı dava dosyası ile birleştirilmesine karar verildi.
Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan binadaki salonda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmaya 25'i tutuklu 30 sanık ile taraf avukatları katıldı.
Tutuklu sanıklar ve avukatları suça iştirak etmediklerini iddia ederek tahliye talebinde bulundu.
Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı da tutuklu 25 sanığın bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.
Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mustafa Birdişli, Faik Atasoy, Mustafa Yıldız, Fatih Güneri, Hamit Boyraz ve Enes Arslan'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
Aralarında örgütün sözde ''BDDK imamı'' olduğu değerlendirilen Utku Tosun, yine kurumda bir dönem yöneticilik yapan Fatih Öztürk ve Oktay Çolak'ın da bulunduğu tutuklu 19 sanığın bu hallerinin devamına hükmedildi.
Heyet dava dosyasının, takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla FETÖ elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri ve ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 5'i firari 67 sanığın yargılandığı dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi.
Bu dava dosyasının kapanmasına karar veren mahkeme, yargılamanın "17 Aralık kumpas" davası üzerinden yapılmasını kararlaştırdı.
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- İddianameden
İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan tarafından, firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 31'i tutuklu 33 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, 17/25 Aralık 2013 dönemindeki kabine üyelerinin tamamı ile iş adamları Abdullah Tivnikli, Ali İbrahim Ağaoğlu, Muharrem Usta, İbrahim Çeçen, Nihat Özdemir, Ethem Sancak, Mustafa Topbaş, Usame Kutub, Sezai Bacaksız, Abdülkerim Çay, Celal Koloğlu, Mehmet Cengiz ile Cemal Kalyoncu'nun da aralarında bulunduğu 30 kişi ile TÜRGEV, İHH, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Halkevleri Vakfı ile Türkiye'deki önemli projelere imza atan 31 şirket, müşteki olarak yer aldı.
İddianamenin bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında, ''kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak'', ''silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek'', ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' ve ''Bankacılık Kanunu'na muhalefet'' suçlarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, aralarında örgütün sözde ''BDDK imamı'' olduğu değerlendirilen Utku Tosun, yine kurumda bir dönem yöneticilik yapan Fatih Öztürk, Mustafa Yıldız ve Oktay Çolak ile murakıp Naim Kahveci, murakıp Ramazan Canik hakkında da ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'', ''kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak'', ''silahlı terör örgütü yönetmek'' ve ''Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 21 yıldan yüz elli dokuzar yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İddianamede, diğer 26 sanık hakkında ise ''silahlı terör örgütüne üye olmak'', ''kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'' ve ''Bankacılık Kanunu'na muhalefet'' suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıl ile 450 yıl arasında değişen hapis cezası istendi.
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