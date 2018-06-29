Bebeği apartman boşluğuna atan genç kıza ağırlaştırılmış müebbet istemi

"Banyoda duş aldığım sırada dengemi kaybedip düştüm. Gözlerimi açtığımda kendimi hastanede buldum. Erkek arkadaşımdan şikayetçi değilim. Doğurduğum çocuğun kaç aylık olduğunu bilmiyorum. Hamile olduğum dönem içerisinde çocuğu düşürmek için herhangi bir girişimde de bulunmadım. Hamileliğimi hiç kimseye söyleyemediğim için doğum sonrasında kapıldığım telaş ile ne yapacağımı bilmez bir halde çaresiz kaldığım için tuvalet penceresinden attım. Pişmanım. Çocukta yaşam belirtisi görseydim böyle bir eylemi gerçekleştirmeyecektim."

Doğumdan sonra korku ve panikle göbek bağını eliyle kopardığı bebeği bir poşete koyarak pencereden apartman boşluğuna attığını anlatan M.M.B, şu beyanlarda bulundu:

İddianamede savcılıktaki ifadesine yer verilen genç kız, lisede okurken tanıştığı erkek arkadaşı ile kendi rızasıyla birlikte olduğunu, bir süre sonra hamile kaldığı belirterek, hamileliğini ailesinden gizlediği, bebeği olay günü evlerinin banyosunda tek başına dünyaya getirdiğini anlattı.

ÇORUM (AA) - Çorum'da, evinde dünyaya getirdiği 8 aylık bebeği apartman boşluğuna atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan 19 yaşındaki genç kız hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Hamilelik süresince bol kıyafetler giyerek karnını gizlediğini, çevresindekilere de kilo aldığını söylediğini aktaran genç kızın hamilelik nedeniyle evde rahatsızlandığı zamanlarda ailesine, "üşüttüm, ishal oldum, başım ağrıyor" gibi yalanlar söylediğine yer verilen iddianamede, evde beraber yaşadıkları annesi ve ablası ile erkek arkadaşının ifadelerinde de olay gününe kadar M.M.B'nin hamileliğinden haberlerinin olmadığını belirttikleri anlatıldı.

İddianameye konulan, apartman boşluğunda bulunan bebek cesedinin otopsisinin yapıldığı Ankara Adli Tıp Kurumunun raporunda, bebeğin canlı olarak doğduğu, ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası, kot ve çeşitli kırıkları ile beyin doku harabiyeti, iç organ yaralanması sonucunda meydana geldiği kaydedildi.

M.M.B'nin doğum sonrasında bebeğin yaşam belirtisi göstermediği ve ölü doğduğunu düşündüğü, ayrıca çaresizlik, korku, panik halinde hareket ederek yangın merdiveni boşluğuna attığı, yaşı ve daha önceden doğum tecrübesi geçirmemiş olması yönündeki savunmaları mahkemenin takdirine bırakılan iddianamede, genç kızın "alt soy çocuğa karşı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.