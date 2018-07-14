Bebeği için üretti şimdi tüm Türkiye'ye satıyor

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa'da yaşayan kimyager Çiğdem Ardıç, 4 yıl önce doğan bebeği için sağlıklı tarifler denerken yaptığı bebe bisküvilerini, bugün Türkiye'nin dört bir tarafına gönderir hale geldi.

Çiğdem Ardıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce ek gıdaya başlayan bebeği için doğal besin arayışına girdiğini anlattı.

Bebeği için en iyisini araştırırken marketlerde satılan bebek maması ve ek gıdaların birçoğunun şeker ve katkı maddeleri içerdiğini gördüğünü vurgulayan Ardıç, sonrasında ise bebekler için sağlıklı tariflere yöneldiğini söyledi.

Bu tarifleri sosyal medyada açtığı "Aşçı Anne" hesabı üzerinden diğer annelerle paylaştığını dile getiren Ardıç, şöyle devam etti:

"Bebe bisküvisi tarifimi de paylaştım. Birçok anne bana mesaj atarak bu bisküvilerin satışını yapıp yapmadığımı sordu. Ben de zaten Türkiye'de ek gıdaya geçişte yapılan en büyük yanlışın hazır paket bebe bisküvilerinin bebek beslenmesine sokulması olduğunu düşünüyordum. Bu noktada bunun iyi bir iş fikri olabileceğini düşündüm ve 'Aşçı Anne' markasıyla bebe bisküvisi üretip satmaya başladım."