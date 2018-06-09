HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bebeği ile aynı mezara defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 19:06 | Son Güncelleme

Antalya'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ezgi Görkem Şahin ve bebeğinin cenazeleri aynı mezara gömüldü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Ezgi Görkem Şahin ve bebeğinin cenazeleri aynı mezara defnedildi.

Şahin ve bebeğinin cenazeleri, adli tıptaki otopsi işlemi sonrası yakınları tarafından teslim alındı.

Aynı tabutta taşınan cenazeler için Uncalı Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Şahin ve bebeği için ayrı ayrı helallik alındı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Şahin ve bebeğinin cenazeleri, aynı mezarlığa defnedildi.

Törene katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Şahin'in eşi Emrah Şahin ve babası Şahin Ateş'e başsağlığı diledi.

Kazada hayatını kaybeden otomobilin sürücüsü Okan Haluk Çalışkan'ın cenazesinin memleketi Erzincan'da, nişanlısı Serap Tek'in cenazesinin ise Korkuteli ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan kazada yaralanan Cemil Öztürk'ün, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Okan Haluk Çalışkan idaresindeki 07 CTC 02 plakalı otomobil, Korkuteli karayolu Cehennem Deresi mevkisinde dün şarampole yuvarlanmış, kazada, sürücü Çalışkan, nişanlısı Serap Tek ve 9 aylık hamile Ezgi Görkem Şahin yaşamını yitirmişti. Anne karnındaki bebek de kurtarılamamıştı.

PARTNERBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttıBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttı
İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara bir iyi bir de kötü haber!İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara bir iyi bir de kötü haber!
Bodrum'a tatilci akını başladı! Otellerde yer kalmadı!Bodrum'a tatilci akını başladı! Otellerde yer kalmadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Antalya Valisi Münir Karaoğlu Cenaze Namazı trafik kazası Uncalı Mezarlığı

En Çok Okunan Haberler

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Saadet Partisi milletvekili adayı istifa ederek AK Parti'ye geçti

Saadet Partisi milletvekili adayı istifa ederek AK Parti'ye geçti

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi!

TSK Şırnak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

TSK Şırnak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

Kandil Operasyonu'nda kritik aşamaya gelindi! PKK'lıların Öcalan posterli mevzileri görüntülendi

Kandil Operasyonu'nda kritik aşamaya gelindi! PKK'lıların Öcalan posterli mevzileri görüntülendi

Türkiye'nin Yunanistan kararı sonrası AB'den tehdit: Bu şartlarda vize serbestisi gerçekleşmeyecek

Türkiye'nin Yunanistan kararı sonrası AB'den tehdit: Bu şartlarda vize serbestisi gerçekleşmeyecek

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara bir iyi bir de kötü haber!

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara bir iyi bir de kötü haber!

Bodrum'a tatilci akını başladı! Otellerde yer kalmadı!

Bodrum'a tatilci akını başladı! Otellerde yer kalmadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.