Bebeğin doktor ihmaliyle öldüğü iddiasına ilişkin dava

Adana’da sağlık durumuyla ilgilendiği bir günlük erkek bebeğin ihmalli davranışla ölümüne neden olduğu iddia edilen çocuk doktorunun 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan doktor H.E. katılmadı.

Tarafların avukatlarının geldiği duruşmada, heyet değişikliği nedeniyle eski tutanaklar okundu.

Müştekilerin avukatı, hastanenin ısrarlı bir şekilde bebeğe müdahaleyle ilgili belgeleri göndermediğini ileri sürdü.

Sanık avukatı ise olayla ilgili çocuk kardiyoloğundan aldıkları uzman görüşünü dosyaya sunacaklarını belirterek süre istedi, olayda kusur tespiti için de rapor aldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının uzman görüşünü sunmasının ardından dosyanın bütünüyle Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası’na gönderilerek bebeğin ölümünde sanık doktorun kastı, ihmali, kusuru bulunup bulunmadığı konusunda rapor aldırılmasına karar verdi.

Duruşma eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

Adana'da Ferhat ve Zümrüt Umakoğlu'nun 6 Ağustos 2015 tarihinde hastanede dünyaya gelen Yağız Sezai ismini verdikleri bebek, taburcu edildikten bir süre sonra rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. Ailenin şikayeti üzerine çocuk doktoru H.E. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş, yapılan itiraz sonucu ise Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesinde "İhmalli davranışla kasten adam öldürme" suçundan dava açılmıştı. Bu mahkeme ise görevsizlik kararıyla dosyayı Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

