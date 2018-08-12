Bebeğin nefes borusuna kaçan mamadan öldüğü iddiası

Burdur'un Bucak ilçesinde, nefes borusuna mama kaçtığı öne sürülen bebek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Boğazköy'de 3 aylık bebek Hatice Damla Akbaş, nefes borusuna mama kaçtığı iddiasıyla 112 acil servis ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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