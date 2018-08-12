Bebeğin nefes borusuna kaçan mamadan öldüğü iddiası

Eve gönderilen çocuğunun rahatsızlığının artması üzerine ambulans çağrıldığını anlatan Akbaş, "Çocuğum ambulansta mama kusmuş. O yüzden mamadan öldü haberleri çıkmış. Oysa hastaneden bize ölüm nedeni söylenmedi. Antalya'ya otopsiye gönderildi. Çocuğum hastaneye ilk getirildiğinde yeterli ilgiyi göstermeyen doktordan şikayetçiyim." diye konuştu.

Baba Ahmet Akbaş, çocuğuna, hastaneye ilk gittiğinde doktorun ilgi göstermediğini ve herhangi bir tahlilin yapılmadığını öne sürdü.

Bucak ilçesine bağlı Boğazköy'de nefes borusuna mama kaçtığı iddiasıyla hayatını kaybeden 3 aylık bebek Hatice Damla Akbaş'ın cenazesinin, otopsi için getirildiği Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri devam ediyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde, nefes borusuna mama kaçtığı için öldüğü öne sürülen bebeğin babası Ahmet Akbaş, "Çocuğum ambulansta mama kusmuş. O yüzden mamadan öldü haberleri çıkmış. Oysa hastaneden bize ölüm nedeni söylenmedi. Antalya'ya otopsiye gönderildi. Çocuğum hastaneye ilk getirildiğinde yeterli ilgiyi göstermeyen doktordan şikayetçiyim." dedi.

Gözyaşları içinde cenazeyi almak için bekleyen anne Emine Akbaş ise ishal, kusma ve yüksek ateş şikayetleriyle çocuğunu Bucak Devlet Hastanesine götürdüklerini söyledi. Acil serviste bebeği muayene eden doktora "Elinden ne geliyorsa, ne yaparsan yap çocuğumu iyileştir." dediğini anlatan Akbaş, "Doktor çocuğumun ne ateşine ne bezine baktı, ne de kan tahlili yaptı. Serum taktı, reçete yazıp gönderdi. Pazartesi de uzman doktora getirmemi istedi." ifadesini kullandı.

Eve döndükten bir saat sonra, kızının durumunun kötüleşmesi üzerine ambulans çağırdıklarını belirten Akbaş, hastanede, çocuklarının öldüğünün kendilerine söylendiğini belirtti. Akbaş, canının yandığını dile getirerek, "Başkalarının canının yanmaması için doğru muayene etmeyen doktordan şikayetçiyim." dedi.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Boğazköy'de, 3 aylık bebek Hatice Damla Akbaş, dün nefes borusuna mama kaçtığı iddiasıyla 112 Acil Servis ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırılmış, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

