Bebeğin nefes borusuna kaçan mamadan öldüğü iddiası

Burdur'un Bucak ilçesinde dün nefes borusuna mama kaçtığı için öldüğü öne sürülen bebeğin cenazesi, otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Üç aylık bebek Hatice Damla Akbaş'ın Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi tamamlandı. Bebeğin cenazesi, halası Şerife Gökkara ve babası Ahmet Akbaş tarafından teslim alındı.

Halası tarafından taşınan bebeğin naaşı, otomobilde bekleyen anne Emine Akbaş'a teslim edildi. Anne Akbaş, gözyaşları içinde çocuğunun cenazesini okşadı.

Bebeğin naaşının Konya'da toprağa verileceği öğrenildi.

Bucak ilçesine bağlı Boğazköy'de 3 aylık bebek Hatice Damla Akbaş, dün nefes borusuna mama kaçtığı iddiasıyla 112 Acil Servis ekibince Bucak Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Anne Emine ve baba Ahmet Akbaş, bebeklerine tedavi için gerekli ilgiyi göstermediği iddiasıyla doktordan şikayetçi olduklarını açıklamıştı.

