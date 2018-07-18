BEBEĞİNİ DENİZE ATAN ANNEYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Hayati ARIGAN / İSTANBUL, DHA
Eminönü'nde 40 günlük bebeğini denize attığı iddia edilen Fatma Karataş’ın yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Savcı, anne Fatma Karakaş’ın “Çocuğunu kasten öldürmekö suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, davanın tutuksuz sanığı baba Mustafa Teneke’nin ise beraatına karar verilmesini istedi.
İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Hatice Karataş getirilirken, ilk duruşmada tahliye olan baba Mustafa Teneke katılmadı.
Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı 40 günlük Tuğçe bebeği denize attığı iddia edilen Fatma Karataş’ın “Çocuğunu kasten öldürmeö suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı tutuksuz sanık bebeğin babası Mustafa Teneke hakkında ise suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesi ile beraat kararı verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti son savunmalarını yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Eminönü’ndeki Şehir Hatları iskelesinin yanından geçtiğimiz yıl ocak ayında 40 günlük bebeğini denize attığı iddiasıyla Fatma Karataş ve nikahsız birlikte olduğu Mustafa Teneke ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanmıştı. Tuğçe bebek ekiplerin tüm aramalarına rağmen rağmen bulunamamıştı.
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