HABER

BEBEĞİNİ DENİZE ATAN ANNEYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 13:04 | Son Güncelleme

  Hayati ARIGAN / İSTANBUL, DHA  Eminönü'nde  40 günlük bebeğini denize attığı iddia edilen Fatma Karataş’ın yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi.

Hayati ARIGAN / İSTANBUL, DHA
Eminönü'nde 40 günlük bebeğini denize attığı iddia edilen Fatma Karataş’ın yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Savcı, anne Fatma Karakaş’ın “Çocuğunu kasten öldürmekö suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, davanın tutuksuz sanığı baba Mustafa Teneke’nin ise beraatına karar verilmesini istedi.
İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Hatice Karataş getirilirken, ilk duruşmada tahliye olan baba Mustafa Teneke katılmadı.
Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı 40 günlük Tuğçe bebeği denize attığı iddia edilen Fatma Karataş’ın “Çocuğunu kasten öldürmeö suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı tutuksuz sanık bebeğin babası Mustafa Teneke hakkında ise suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesi ile beraat kararı verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti son savunmalarını yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Eminönü’ndeki Şehir Hatları iskelesinin yanından geçtiğimiz yıl ocak ayında 40 günlük bebeğini denize attığı iddiasıyla Fatma Karataş ve nikahsız birlikte olduğu Mustafa Teneke ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanmıştı. Tuğçe bebek ekiplerin tüm aramalarına rağmen rağmen bulunamamıştı.

Görüntü Dökümü:
------------------
- Olayla ilgili arşiv görüntüler

PARTNERBüyük cesaret! Siz bu hayvanları besleyebilir misiniz?Büyük cesaret! Siz bu hayvanları besleyebilir misiniz?
'Küresel Kadın Girişimci' ödülü Anamurlu Burcu Ünsal'ın oldu'Küresel Kadın Girişimci' ödülü Anamurlu Burcu Ünsal'ın oldu
Engelli öğrenciler, Bigadiçli şehidin ailesini ve mezarını ziyaret ettiEngelli öğrenciler, Bigadiçli şehidin ailesini ve mezarını ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

Trafik tıkanınca sevişmeye başladılar!

Trafik tıkanınca sevişmeye başladılar!

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

Son dakika! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 359 bin lira ödeyecek

Son dakika! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 359 bin lira ödeyecek

Bedelli askerlik 2018 için 28 gün temel eğitim şartına sosyal medyada büyük tepki

Bedelli askerlik 2018 için 28 gün temel eğitim şartına sosyal medyada büyük tepki

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na soruşturma!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na soruşturma!

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye gelenler rekor kırdı!

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye gelenler rekor kırdı!

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.