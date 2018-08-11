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Bebeğiyle şehit olan kızının doğum gününü mezarı başında kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 19:12 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bebeğiyle şehit düşen Nurcan Karakaya'nın doğum gününü, annesi Suudiye Demir, mezarı başında kutladı - Anne Suudiye Demir: - "Vatan sağ olsun, 9 yavrum daha var, onları da veririm vatan için"

SİVAS (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bebeğiyle şehit düşen Nurcan Karakaya'nın doğum gününü, annesi Suudiye Demir, Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki mezarı başında kutladı.

Şehit Nurcan Karakaya'nın ve 11 aylık bebeğinin Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki mezarını anne Suudiye ile ağabeyi Halim Demir, ablaları Sevgi Ergüven, Safi Nur Güney, Sadegül Ataş, Mahi Nur Dutal ve yakınları ziyaret etti.

Ziyarette Nurcan Karakaya'nın mezarının ayak ucuna renkli kalemlerle kağıda yapılan yaş pasta resmi, Bedirhan Mustafa Karakaya’nın mezarına da kağıda çizilmiş araba resmi asıldı.

Anne Suudiye Demir, "Kuzum doğum günün kutlu olsun, kuzum ben geldim, görüyor musun? Yavruma doyamadan toprak oldu. Kuzum ablaların baş ucunda, ağabeyin baş ucunda dikiliyor, görüyor musun? Dünyaya doymadın, mekanın cennet olsun yavrum, kuzum, yavrunla mutlu yaşa kuzum." diyerek ağladı.

Ziyarette kızı ve torununun isimlerinin yazılı olduğu levhaları öpen Demir, "Mezarının baş ucunda doğum gününü kutladım. Vatan sağ olsun, 9 yavrum daha var, onları da veririm vatan için." dedi.

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