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Bebek arabasında yanan 2 yaşındaki Ahmet'in tedavisi için kampanya başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 18:21 | Son Güncelleme 31 dakika önce

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de bebek arabasında çıkan yangında alevler arasında kalarak yaralanan 2 yaşındaki Ahmet Sevinç'in ameliyat masraflarını karşılanması için kampanya başlatıldı.

Erenköy Mahallesi'nde 7 ay önce meydana gelen olayda Fatma ve Atilla Sevinç çiftinin çocukları Ahmet'in içerisinde bulunduğu bebek arabası, çakmakla oynayan Down sendromlu, 13 aşındaki akrabası tarafından tutuşturuldu. Yakınlarının müdahale ettiği yangında, alevler arasında kalıp, yaralanan küçük Ahmet, Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzun süre kaldığı hastanede 11 ameliyat geçirdikten sonra taburcu edilip evine götürülen Ahmet Sevinç'in sağlığına kavuşabilmesi için birçok özel amileyat daha geçirmesi gerektiği belirtildi.

Eskişehir Odunpazarı Dernekler Platformu, Ahmet Sevinç'in ameliyat masraflarının karşılanması için kampanya başlattı. Bu amaçla ameliyatları gerçekleştirecek olan Bodrum'da özel kliniği olan Prof. Dr. Mehmet Mutaf ile görüşen Platform yetkilileri, 170 bin liraya ihtiyaç olunduğu öğrendi. Odunpazarı Dernekler Platformu Onursal Başkanı, Ak Parti Eskişehir Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, 2 yaşındaki Ahmet Sevinç'i evinde ziyaret etti. Hurdacılık yaparak ailesinin geçimini sağlamaya çalışan baba Atilla Sevinç'in oğlunun hastane masraflarını karşılayacak gücü olmadığını, bu nedenle kampanya başlattıklarını belirten Volkan Doğan, şöyle konuştu:

"Ahmet'in geleceğe daha umutla bakması adına özel ameliyatlar geçirmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu süreçte Ahmet'in tüm hemşerilerimizin yardımına ihtiyacı var. Bizler, ailemizin 3 ayrı ameliyatının birinci ameliyat ücretini işadamlarımız vasıtasıyla bir şekilde temin ettik. Şimdi geriye kalan süreci ve iki ameliyatı planlamak adına da bir takım ihtiyaçlarımız var. Ahmet'in yaşama tutunmasına ve bundan sonra hayata daha güçlü tutunmasını sağlayacağız. Ahmet şu an gece uyuyamıyor, göz kapakları olmadığı için. Gözleri açık ve dolayısıyla gözlerini kaybetme riski ortada. Yine ellerinden kaynaklı sıkıntılar var ve bileklerinden ellerini kaybetme riski var. Bunu Türkiye'de yapabilen birkaç hoca var. Bunlardan bir tanesi Bodrum'daki Prof. Dr. Mehmet Mutaf hoca. Kendisi bize çok yardımcı oldu. Ailemiz ile birlikte Bodrum'a gittik. 3 ayrı ameliyat gerektiği söylendi. Hayata tutunması adına bu ameliyatları gerçekleştireceğiz. Biz de bunun için gayret ediyoruz. Ahmet hepimizin evladı. İnşallah Ahmet'e hep beraber sahip çıkacağız."

Anne Fatma Sevinç de "Yıllarca bir çocuğumuz olsun diye uğraştık. Allah bize Ahmet'i verdi. Sonra da bu olay başımıza geldi. Ahmet gece uyuyamıyor. Gözleri açık kalıyor. Devletimizden ve vatandaşlarımızdan Ahmet'in sağlığına kavuşabilmesi için yardım istiyorum" dedi.

Ahmet Sevinç için Ziraat Bankası'nda açılan TR52000100231084405260 nolu hesaba yardımda bulunulabilineceği belirtildi.

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