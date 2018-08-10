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BEBEK'TE NARGİLE KAFEYE SİLAHLI SALDIRI(GENİŞ HABER)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 00:34 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA Bebek'te bulunan bir nargile kafeye aksam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA
Bebek'te bulunan bir nargile kafeye aksam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Lüks bir cip ile olay yerine gelen saldırganlar kafeye rastgele ateş etti. Maddi hasarın meydana geldiği kafede şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Bebek Mahallesi, Bebek Yokuşu Caddesi'nde bulunan bir nargile kafeye saat 23:00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Maddi hasarın meydana geldiği saldırıda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. 4 kişi oldukları ve olay yerine lüks bir araçla geldikleri iddia edilen zanlılar rast gele kafeye ateş açtı.

ÇEVREDE BULUNAN ARAÇLARA DA KURŞUN İSABET ETTİ
Bulundukları araçtan kafeye ve çevresine ateş açan saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Saldırıda kafenin camları kırılırken çevrede bulunan bazı araçlara da kurşun isabet ettiği görüldü.

OLAYLA İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme Ekipleri de detaylı inceleme yaparken kaçan saldırganların yakalanması için yoğun çalışma başlatıldı.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Kafenin kırılan camları
-Kafenin kurşun isabet eden camının görüntüsü
-Polis ekiplerinin çalışması
-Olay yeri ekiplerinin calışması
-Genel ve detay görüntüler

09.08.2018 - 23.23 Haber Kodu : 180809226
10.08.2018 - 00.25 Haber Kodu : 180810003

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