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BEBEK'TEKİ ÜNLÜ NARGİLE KAFEYE SİLAHLI SALDIRI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 23:20 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA Bebek'te bulunan ünlü nargile kafeye silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA
Bebek'te bulunan ünlü nargile kafeye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Lüks bir cip ile olay yerine gelerek saldırıyı gerçekleştirdikleri belirtilen kişiler, saldırının ardından geldikleri ciple kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kafe etrafındaki araçlara kurşun isabet etti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri yerdeki cam kırıkları
-Kafenin kurşun isabet eden camlarının görüntüsü
-Kafe çalışanları yaşanan hareketlilik polis ekipleri çalışmaları
-Genele detaylar

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