HABER

BEBKA’nın mart ayı toplantısı Eskişehir’de yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 16:21 | Son Güncelleme

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) mart ayı yönetim kurulu toplantısı Eskişehir’de yapıldı.Toplantıya; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Tahir Büyükakın, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Oğuz Sertler, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Savaş Özaydemir ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katıldı.

BEBKA’nın mart ayı toplantısı Eskişehir’de yapıldı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) mart ayı yönetim kurulu toplantısı Eskişehir’de yapıldı.
Toplantıya; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Tahir Büyükakın, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Oğuz Sertler, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Savaş Özaydemir ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katıldı. Gündem maddeleri üzerinde fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, kurul üyeleri 2018 yılı faaliyetleri hakkında görüşlerini beyan etti.

BEBKA’nın mart ayı toplantısı Eskişehir’de yapıldı

BEBKA’nın mart ayı toplantısı Eskişehir’de yapıldı

BEBKA’nın mart ayı toplantısı Eskişehir’de yapıldı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı

15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbullular dikkat! Meteoroloji radarına işte böyle yansıdı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji radarına işte böyle yansıdı

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Son dakika! Zeytinburnu'nda okulda yangın çıktı

Son dakika! Zeytinburnu'nda okulda yangın çıktı

Belediye başkanı: Erdoğan’ın kapısında temizlikçi olurum

Belediye başkanı: Erdoğan’ın kapısında temizlikçi olurum

İstanbul'da akılalmaz tuzak!

İstanbul'da akılalmaz tuzak!

Akılalmaz olay! Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı

Akılalmaz olay! Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.