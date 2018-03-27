BEBKA’nın mart ayı toplantısı Eskişehir’de yapıldı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) mart ayı yönetim kurulu toplantısı Eskişehir’de yapıldı.

Toplantıya; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Tahir Büyükakın, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Oğuz Sertler, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Savaş Özaydemir ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katıldı. Gündem maddeleri üzerinde fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, kurul üyeleri 2018 yılı faaliyetleri hakkında görüşlerini beyan etti.