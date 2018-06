BEDAŞ, SEÇİM, BAYRAM VE SINAV İÇİN ALARMA GEÇTİ

SINAV GÜNÜ BİLDİRİMLİ KESİNTİ YOK

BEDAŞ, haziran ayının son günü ve 1 Temmuz’da yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesine yönelik de ek tedbirler alacak. Olası bir arızaya karşı 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında bu okullara yakın bölgelerde nöbetçi BEDAŞ ekipleri görev yapacak. İstanbul Avrupa Yakası’nda iki gün boyunca sınavların yapıldığı okulların bulunduğu bölgelerde bildirimli kesintilere ara verilecek.

"ABONELERİMİZİN HER AN YANINDAYIZ"

Başta haziran ayı olmak üzere yaz aylarında artan elektrik tüketimi için ön hazırlıkları tamamladıklarını belirten BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, çalışmalar hakkında bilgi verirken, “Ramazan Bayramı, seçimler ve üniversite sınavlarında kesintisiz enerji sağlamak üzere tüm ekibimizle birlikte özel bir çalışma yaptık. Jeneratör ve malzeme konusunda stoklarımız hazır, personelimizin görev yerleri belli. Enerjimizle abonelerimizin her an yanındayızö dedi.

YAZIN EN YÜKSEK TÜKETİM AĞUSTOS AYINDA YAPILIYOR

Son 3 yılın verileri incelendiğinde İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik tüketiminin en yüksek olduğu dönemin ağustos ayı olduğunu da anımsatan Yiğit, “Örnek vermek gerekirse 2017 yılında Ağustos ayında ortalama 2 milyar 165 milyon kWh elektrik tüketildi. Bu, yıl içindeki en yüksek tüketim. Biz de ağustos ayında tüketim artışının da etkisiyle karşılaşılan aşırı ısınmaların önüne geçebilmek için trafo merkezlerimizde havalandırma ve soğutma sistemlerini devreye alırken yük optimizasyonlarını gerçekleştirerek gerekli tüm tedbirler için hazırlıklarımızı tamamladıkö değerlendirmesinde bulundu.