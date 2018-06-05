BEDAŞ, SEÇİM, BAYRAM VE SINAV İÇİN ALARMA GEÇTİ

*Seçim günü 24 saat esaslı mobil jeneratör ve transformatör transferi için tam zamanlı uygun nöbetçi personel ve araçlarda alarm durumunda bekletilecek. Haber: İSTANBUL DHA

Yaz aylarında artan elektrik tüketimine karşı hazırlıklarını tamamlayan BEDAŞ, bu yıl Haziran ayına denk gelen Ramazan Bayramı, seçim ve üniversiteye giriş sınavı sırasında enerjide kesinti yaşanmaması için tüm tedbirlerini aldığını duyurdu. BEDAŞ; olası kesintilere anında müdahale etmek için araç, ekipman ve nöbetçi personelini hazır bekletecek.

İstanbul Avrupa Yakası’nda 5 milyondan fazla aboneye hizmet veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), sıcak yaz aylarında artan elektrik talebinin kesintisiz karşılanması için hazırlıklarını tamamladı. 4 bin 163 trafo merkezi ve 161 kilometre havai hattın bakımını yapan BEDAŞ; bu yıl Ramazan Bayramı, seçimler ve üniversiteye giriş sınavlarının haziran ayına denk gelmesi nedeniyle alarma geçti. Bu dönemlerde planlı kesintileri askıya alan, 24 saat esaslı çalışacak nöbetçi ekiplerinin iş planlarını şimdiden belirleyen BEDAŞ, olağanüstü kesinti ve arızalara karşı da mobil jeneratörleri hazır bekletecek.

İFTAR VE SAHUR SAATLERİNE GÖRE PLANLAMA YAPILDI

BEDAŞ, yaz aylarına yönelik hazırlıklarını 16 Mayıs’tan itibaren devreye almıştı. Ramazan ayı itibarıyla yatırım ve bakım gibi nedenlerle gerçekleştirilen planlı kesintilerde 3 saat sınırını aşmayan şirket, söz konusu planlı kesintileri de iftar ve sahur saatlerine denk gelmeyecek şekilde organize etti. Bu dönemde acil durumlar dışında uzun süreli bildirimli kesintiler de yapılmadı. Bu arada Ramazan Bayramı boyunca da planlı kesintilerin askıya alınması yönünde harekete geçen BEDAŞ, saha ekibinin mesai saatlerini de bayram için özel olarak düzenledi. SEÇİM GÜNÜ NÖBETÇİ PERSONEL VE ARAÇ HAZIR BEKLETİLECEK

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidilecek 24 Haziran tarihine yönelik olarak da gerekli tedbirler şimdiden alındı. Kesintisiz enerji için dağıtım ve indirici transformatör merkezleri büyük öneme sahip olduğundan bu merkezlerin güvenliği için emniyet teşkilatından destek alınırken olası sorunlara hızla müdahale edecek nöbetçi ekipler de hazır bulundurulacak. Seçim günü İstanbul Valiliği İl Seçim Koordinasyon Merkezi’nde nöbetçi personel görevlendirilirken ek olarak seçim günü 24 saat esaslı mobil jeneratör ve transformatör transferi için tam zamanlı uygun nöbetçi personel ve araçlarda alarm durumunda bekletilecek.