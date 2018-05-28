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Bedava tatil için başladı, Türkiye şampiyonu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 10:09 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 5 yıl önce üniversite mezuniyeti sonrası tatile gitme düşüncesiyle katıldığı turnuvada Türkiye üçüncülüğü elde eden milli sporcu Öznur Caner (26), 2018 Muay Thai Türkiye Şampiyonu unvanıyla Avrupa şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Bedava tatil için başladı, Türkiye şampiyonu oldu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 5 yıl önce üniversite mezuniyeti sonrası tatile gitme düşüncesiyle katıldığı turnuvada Türkiye üçüncülüğü elde eden milli sporcu Öznur Caner (26), 2018 Muay Thai Türkiye Şampiyonu unvanıyla Avrupa şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Milli sporcunun şampiyona hedefi ise altın madalya.
Çocukluğunda dövüş sporlarına ilgi duyan Öznur Caner, üniversite eğitimi gördüğü Antalya'da 5 yıl önce izlediği muay thai müsabakasının ardından bu spora başlamaya karar verdi. Muay thai antrenmanlarına başlayan Öznur, 2 haftalık çalışma sonrası antrenörünün Üniversiteler Arası Muay Thai Türkiye Şampiyonası'na katılma önerisini, Muğla'da bedava tatil yapma düşüncesiyle kabul etti. Öznur Caner, bu şampiyonada Türkiye üçüncülüğü elde etti.
TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
İlk şampiyonasında bronz madalya kazanan Öznur Caner'in, kazandığı başarı sonrası muay thai sporuna ilgisi arttı. Üniversite eğitimini sürdürürken ulusal müsabakalarda farklı dereceler elde eden Öznur Caner, 2 yıldır Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü bünyesinde antrenörü Yasin Urlu ile çalışıyor. Öznur Caner, geçen şubat ayında Antalya'da yapılan müsabakalarda 2018 Muay Thai Türkiye Şampiyonu unvanının sahibi oldu. Milli takım seçmelerinde de başarı elde eden Öznur Caner, 29 Haziran'da düzenlenecek Muay Thai Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
MATEMATİK VE FEN DERSLERİ VERİYOR
Spor hayatının yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği'nden mezun olan ve yüksek lisans öğrencisi olarak eğitimini sürdüren Öznur Caner, ortaokul ve lise öğrencilerine matematik ve fen dersleri vererek geçimini sağlıyor.
AY YILDIZLI FORMAYLA İLK MAÇ
Öznur Caner, mezuniyet sonrası bedava tatile gitmek için başladığı muay thai sporunun hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Milli takıma seçilmenin kendisi için büyük onur olduğunu aktaran Öznur Caner, ay yıldızlı formayla ilk maçına çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu belirtti. Caner, "Üniversite dördüncü sınıfta muay thai maçı izledim. Bu spora başlamaya karar verdim. Kısa süre sonra antrenörüm Muğla'da Üniversiteler Arası Muay Thai şampiyonasına katılmamı istedi. Ben de mezuniyet döneminde kafa dağıtır, tatil yaparım düşüncesiyle şampiyonaya katıldım. Türkiye üçüncüsü oldum. Mezun olduktan sonra Antalya'da kaldım. 5 yıldır muay thai yapıyorum. Farklı dereceler elde ettim. 2018 Türkiye Muay Thai şampiyonu oldum. Milli takım seçmelerinde ay yıldızlı formayı giymeye hak kazandım. Milli takımla Büyüker ve Gençler Muay Thai Avrupa Şampiyonası'na katılacağım. 29 Haziran'da Çekya'daki şampiyonada 71 kilo büyük bayanlarda ülkemi temsil edeceğim. Bu sene Avrupa, gelecek sene de dünya şampiyonluğunu hedefliyorum" dedi.

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Bedava tatil için başladı, Türkiye şampiyonu olduBedava tatil için başladı, Türkiye şampiyonu olduBedava tatil için başladı, Türkiye şampiyonu olduBedava tatil için başladı, Türkiye şampiyonu oldu

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