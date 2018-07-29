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İşte Bedelli askerliğin detayları! Dikkat çeken ders!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 05:44 | Son Güncelleme

Bedellide asker adaylarına takvim konusunda esneklik sağlanacak. Başvuranlar kışlaların kapasitesine göre 5-6 ayrı grupta askere alınacak. Öte yandan edinilen bilgilere göre, hâlihazırda askerlere verilen teorik derslerin içeriği bedelliler için farklı olacak. Bu içeriğin belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğü belirtilirken, 15 Temmuz darbe girişiminin de teorik derslerde yer alacağı ifade edildi.

İşte Bedelli askerliğin detayları! Dikkat çeken ders!

Millî Savunma Bakanlığı, TBMM’de kanunlaştırılan bedelli askerlikle ilgili usul ve esasları belirlemeye başladı. Bakanlık bürokratlarının üzerinde çalıştığı planlamaya göre, yurt içinden başvuranlar, kuvvetlerin ihtiyaçları ve kışlaların kapasitelerine göre 5-6 ayrı grupta askere alınacak. Yasanın Cumhurbaşkanı’nca onaylanmasının ardından şartları uyanlar 3 ay içinde askerlik şubelerine başvuracak.

KOLAYLIK SAĞLANACAK

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Çalışanlar ve ihtisas yapanlar dâhil olmak üzere öğrenciler için takvim konusunda kolaylık sağlanacak. Başvuru sırasında bu durumdakilere hangi dönemde askerlik yapmak istedikleri sorulacak. Bakanlık da bu tarihleri uygun bulursa, tercih edilen takvime göre 21 günlük askerlik hizmetine alınacaklar. 21 günlük eğitim süresince gündüz silah kullanımı ve askerlikle ilgili diğer uygulamalı eğitimlerin verileceği belirtildi. Akşamları ise asker adaylarına teorik dersler verilecek.

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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ DE DERS OLARAK VERİLECEK

Edinilen bilgilere göre, hâlihazırda askerlere verilen teorik derslerin içeriği bedelliler için farklı olacak. Bu içeriğin belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğü belirtilirken, 15 Temmuz darbe girişiminin de teorik derslerde yer alacağı ifade edildi.

Yurtdışından dövizle askerlik yapacaklar için verilecek uzaktan eğitimin ise internet üzerinden teorik nitelikte olacağı kaydedildi. Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, yurtdışından başvuranlara Türkiye'nin öncelikleri, uluslararası politikaları ve daha çok aidiyet duygusunu oluşturacak bir eğitimin verileceğini dile getirdi.

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