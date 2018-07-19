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Bedelli askerliğin Meclis'te görüşüleceği tarih belli oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 08:51 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı 18 maddelik torba yasanın Meclis'te ne zaman görüşüleceği belli oldu.

Bedelli askerliğin Meclis'te görüşüleceği tarih belli oldu!

Bedelli askerlk düzenlemesi 18 maddelik torba yasa ile TBMM gündemine gelecek. Düzenlemeye göre 31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanlar 15 bin lira bedel ve 28 gün zorunlu askerlik eğitim şartıyla bedelli askerlikten yararlanacak. Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komsyonu bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı torba yasayı görüşmek üzere 23 Temmuz Pazartesi 13:00'te toplanacak.

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BEDELLİ ASKERLİK AYRINTILARI

Seçim kampanyalarına da damgasını vurarak kamuoyunda büyük beklenti yaratan bedelli askerlikle ilgili yasa teklifi dün TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklife göre 25 yaş ve üzeri doğumlular, 15 bin Türk Lirası ödemeleri ve 28 gün temel askerlik eğitimi almaları koşuluyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Çalışanlar temel askerlik eğitimi süresince ücretsiz izinli sayılacak. Yurtdışında yaşayanların ödediği 1000 Euro’luk tutar 2 bin Euro’ya çıkarılırken, 38 yaş sınırı da kaldırılıyor.

BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bedelli askerlik düzenlemesi 18 maddelik torba yasanın içerisinde TBMM gündemine gelecek. Bedelli askerlik ile ilgili izlenecek yolu AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan açıkladı. Turan'ın açıklamasına göre bedelli askerlik düzenlemesini de içeren 18 maddelik torba yasa önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek, ardından da TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Turan bu sürecin yakşalık bir hafta içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Öte yandan Plan ve Bütçe Komisyonu'nun torba yasayayı görüşeceği tarih belli oldu. TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Plan ve Bütçe Komisyonu 23 Temmuz saat 13.00'te torba yasayı görüşmek üzere toplanacak.

BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ ve BEDELLİ ASKERLİK TAKSİT ÜCRETLERİ

Bedelli askerlik için şuan özel bir kredi yok. Ancak bedelli askerlik çıkması durumda gençler ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Şuan piyasada en düşük faizle ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında Ziraat Bankası yer alıyor. Ziraat Bankası 1,63 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor.

12 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 1.419 TL

Toplam: 17 bin 16 lira

24 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 793 TL

Toplam: 19 Bin TL

36 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 589 TL

Toplam: 21 bin 204

48 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 489

Toplam: 23 bin 472 lira


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bedeli askerlik çıkaran da bedelli isteyende TÜRK değildir vatan millet şehit edebiyat-ı yapmayın az buçuk delikanlı olun biz ermeni kırmasıyız deyin
bi 28 gün tutturdunuz gidiyorsunuz.. 28 günde kim ne öğrenecek ayrıca o kadar milyon insan var diyorsunuz. nereye sığdıracaksınız koğuşlarda alt devre üst devre isyanı mı çıkartmak amacınız ? mağduriyet ortada olduktan sonra bedelli askerlik çıkarmanın mantığı yok 28 gün boyunca oranın ortamına alıştıktan sonra kısa dönemde yapılır yani bedelli çıkarmanızın bi anlamı kalmıyo 28 günü kaldırın ortadan herkes gönül rahatlığıyla işinden gücünden de olmasın
Sayın Yetkililer ; 28 gün çok gereksiz
28 gün şartı hariç diğer şartlar güzel fakat 28 gün şartından dolayı özel sektörde bulunan bir çok kişi faydalanamayacak.
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