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Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 11:05 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik 2018 başvuruları, kredileri ve bedelli yerleriyle ilgili son güncel haberler geliyor. Milli Savunma Bakanlığının bedelli askerliğin uygulanmasına yönelik çalışma taslağına göre, başvuru sayısı doğrultusunda ayrı celp dönemleri oluşturulacak. Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun'daki eğitim merkezlerinin sadece bedelli askerlik yapacaklar için hazırlanması planlanıyor.

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

Bedelli askerlik düzenlemesinin de olduğu Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlar ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun uygulamasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığındaki çalışmalar devam ediyor. Bakanlıkta yapılan uzun mesailerle uygulamaya yönelik çeşitli taslak planlar hazırlanıyor.

Taslaklarda bedelli askerliğin nasıl ve hangi kışlalarda uygulanacağına yönelik planlamalar yer alıyor. Buna göre, hak sahipleri, 3 aylık başvuru süresi içinde işlemlerini gerçekleştirecek. Başvurular, askerlik şubeleri ya da e-Devlet'ten yapılacak. Yurt dışında yaşayanlar da konsolosluklara müracaat edecek.

Yaş şartını sağladığı ve hak sahibi olduğu belirlenerek müracaatı kabul edilen yükümlüler, başvuru belgesini aldıktan sonra bankaya 15 bin lira yatıracak. Yükümlüler, bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine teslim edecek ve celp duyurusunu bekleyecek. Askeralma Genel Müdürlüğünün planlaması sonrasında celp duyurusu yapılacak. Bu duyurunun ardından yoklama işlemine geçilecek. Celp duyurusunda bildirilen tarihte yükümlüler birliklerine sevk edilecek.

CELP PLANLAMASI YAPILACAK

Başvuruların ardından Bakanlık tarafından bedelli askerlik yapacaklara ilişkin celp planlamaları hazırlanacak. Başvuruların sayısına göre bedelli askerlik yapacaklar için ayrı celp dönemleri oluşturulacak.

Başvuruların niceliği kışlaların belirlenmesine yönelik durumu da etkileyecek. Taslak çalışmalarda bedelli askerlik yapacaklar için belli kışlalar planlandı. Bazı eğitim birlikleri sadece bedelli askerlik yapacaklar için ayrılırken bazı eğitim birliklerinde ise ara celplerde bedelli askerlik yapacaklar silah altına alınacak. Jandarmaya ait eğitim birlikleri ise söz konusu çalışma kapsamında yer almadı.

BEDELLİLERİN GİDECEĞİ İLLER BELLİ OLDU

Taslak çalışmaya göre, Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun'da bulunan eğitim merkezi niteliğindeki birliklerin bedelli askerlik yapacaklar için hazırlanması planlanıyor. Ara celp dönemlerinde ise bedelli askerlik yapacakların Amasya, Erzincan, İzmir, Konya, Manisa, Sivas ve Tokat'taki eğitim komutanlıklarında silah altına alınması öngörülüyor.

32 GÜNLÜK TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİ

Düzenlemeye göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyen ve 21 gün temel askerlik eğitimi alanlar yararlanabilecek. Yurt dışında yaşayanlar ise en az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, 2 bin avro ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubeleri veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.

Daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar da bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek. Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak.

Tahsil edilen tutarları Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Bu düzenlemeden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ile kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.

AA

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Her TÜRK asker doğar Türk olmayan bedelli askerlik yapar.
bir tahlil yaptir senin türk olma olasılığın çok düşük.
ne turkiye bıraktılar ne de türklük kardeş başımızdakiler.
Çok şükür 15 ay hizmet ettim. Vatan,Millet,Bayrak sevgisi bambaşka bir şey herkese nasip olmaz.
bir tarafta şehitler var bir tarafta bedelli var.adil mi bu
simdi bunlar askerlimizi yaptik mi dicek
bedelli yaptınız anladıkta 15 bin çok az degilmi hadi 15 bin yaptınız 1 aylık egitim ne yani anlayacagınız yedigi içtigi yattığı giydigi attığı mermiyi hesapla 5 bin sana kaldı 10 bin çok hesaplı demi
Tuncelide yapsın hepsi
Tazminat alabilinicek mi hiç bir bilgi yok ???
Çıkartanlara söyleyin yararlanacaklara değil.
Silah altında olanların günahı ne çıkmayacak yasa dediler onlarda inanda gittiler. herkesi sözünün eri sanmayacaksın demekki.
İzmir de olsun eğitim merkezleri arasında. Dolar da artmaya başladı bozduracağız 3 Kasım’a kadar en iyi kuru bekliyoruz.
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