Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim çıkışı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştükten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıklamıştı. Erken seçim kararının alınmasıyla birlikte bedelli askerlik konusu oldukça gündeme geldi.
BİNLERCE GENÇ BEKLİYOR
Erken seçim krararından sonra binlerce genç bedelli askerlik gelecek mi diye merak etmeye başladı. Bedelli askerlik konusunda adım atılmasını bekleyen gençler sosyal medyada #İttifaktanBedelli hastag’iyle Twitter’da kampanya yapmaya başladı. Çeşitli sebeplerden ötürü askere gidemeyen vatandaşlar dört gözle bedelli askerlik yasasının çıkmasını bekliyorlar.
BEDELLİ ASKERLİK ÇIKACAK MI?
"Bedelli askerlik çıkacak mı?" sorusuna AK Parti'li Hayati Yazıcı'nın eşi ve AK Parti İstanbul Kadın Kolları Kurucu Üyesi Selma Yazıcı "Belki bir süre sonra" yanıtını vermişti. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolu Kurucu Üyesi ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı Twitter hesabından milyonlarca gencin 'bedelli askerlik çıkacak mı?' sorularına Twitter'da yanıt verdi.
"AK PARTİ HÜKÜMETLERİ NE DEDİYSE YAPTI"
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolu Kurucu Üyesi Selma Yazıcı'nın attığı tweet sosyal medyanın gündemine oturdu. Yazıcı'nın, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasından üç gün önce "Siyasetin bir adabı olmalı. Seçim kazanmak göz boyamayla olmaz. Verilen vaatlerin içi boş olmamalı. AK Parti hükümetleri şimdiye kadar ne dediyse yaptı. Üstelik bir tarafta dış güçlerin bir tarafta içteki hainlere ve terör belalarına rağmen" mesajını paylaşmıştı.
"BELKİ BİR SÜRE SONRA" YANITIYLA KAFALARI KARIŞTIRDI
Bu mesajı üzerine Selma Yazıcı'ya sosyal medya kullanıcıları bedelli askerlik sorusu yöneltince Yazıcı, "Bedelli sözünü yazacağınızı biliyordum ama kaç kez çıkarıldı bu da sözün yerine getirildiğinin göstergesidir. Yine çıkarılırdı, zemin uygun olsaydı. Belki bir süre sonra yapılabilir" mesajını yazmıştı.
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