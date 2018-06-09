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Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 19:54 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında, İzmir'in Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki iş yerleriyle kafe ve parkları ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Dağ, "Seçimlerden sonra mutlaka bedelli askerlik gündemde olacak ve olumlu olarak değerlendirilecektir." dedi.

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla sohbet etti. Dağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim çalışmaları sırasında vatandaşların bedelli askerlik talepleriyle karşılaştıklarını vurgulayarak, şunları belirtti:

"BEDELLİ ASKERLİK TALEPLERİYLE KARŞILAŞIYORUZ"

"Sahayı gezdiğimizde toplumda bedelli askerlik talepleriyle karşılaşıyoruz. Daha öncesinde benim milletvekili olduğum iki dönemde 2 defa bedelli askerlik çıkarmıştık. Seçimlerden sonra mutlaka bedelli askerlik gündemde olacak ve olumlu olarak değerlendirilecektir. Ama burada bir öncekilerden tecrübe ne yazık ki dışarıda çıkan ses ile başvurular arasında çok ciddi fark oluyor. Aslında 150 bin civarında başvuru beklerken 30 binler civarında başvurularda kaldığı dönemler oldu. İnşallah bu konuda bir durum söz konusu olursa, şartları tutanların başvuruları da istenen seviyede olur."

"TERÖR OPERASYONLARINDA ÇOK BÜYÜK BAŞARILAR ELDE EDİYORUZ"

Türkiye'nin savunma sanayisi konusunda çok ileri noktalara geldiğini de dile getiren Dağ, bunun askeri ve ekonomik faydalarının olduğuna dikkati çekerek, şöyle dedi:

"Askeri açıdan baktığımızda SİHA ve İHA'larla Fırat Kalkanı, Zeytindalı Harekatı ve şu andaki terör operasyonlarında çok büyük başarılar elde ediyoruz. Bunun yanında ATAK helikopterimiz de kendi üretimimiz. Altay tankı ve milli savaş gemisi ve 2015'den itibaren başlayan denizaltı çalışması da tamamlandığında bizlere çok büyük bir güç ve imkan sağlıyor. Bu askeri açıdan caydırıcılığı arttırıyor. Hem de şu anda gördüğümüz yaşadığımız gibi kendi askerimize olan güvenle birlikte hem Suriye'de hem Irak'ta hem de ülke içindeki terör unsurlarıyla etkin mücadelede çok büyük faydası oluyor."

"BUNLAR 1 KOYUP 10 KAZANDIĞIMIZ İŞLER"

Dağ, savunma sanayisinin iktisadi açıdan da çok büyük fayda sağladığına değinerek, "Bunlar katma değerli ihracatı yapılan bir koyup 10 kazandığınız işler. Şu anda 18 kat, bu konuda Ar-Ge harcamalarıyla birlikte ihracatın arttığını görüyoruz. En son Pakistan ile 30 tane Altay tankı siparişi yapıldığını görüyoruz. Diğer taraftan S-300'ler sadece para vereceğimiz işler değil aynı zamanda teknoloji transferi de yapacağımız işler." diye konuştu.

Askerlerin profesyonelleşmesine yönelik adımlar atıldığını anlatan Dağ, bunun da askeri anlamda başarıyı getirdiğini söyledi. (AA)

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