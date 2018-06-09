Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla sohbet etti. Dağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim çalışmaları sırasında vatandaşların bedelli askerlik talepleriyle karşılaştıklarını vurgulayarak, şunları belirtti:

"BEDELLİ ASKERLİK TALEPLERİYLE KARŞILAŞIYORUZ"



"Sahayı gezdiğimizde toplumda bedelli askerlik talepleriyle karşılaşıyoruz. Daha öncesinde benim milletvekili olduğum iki dönemde 2 defa bedelli askerlik çıkarmıştık. Seçimlerden sonra mutlaka bedelli askerlik gündemde olacak ve olumlu olarak değerlendirilecektir. Ama burada bir öncekilerden tecrübe ne yazık ki dışarıda çıkan ses ile başvurular arasında çok ciddi fark oluyor. Aslında 150 bin civarında başvuru beklerken 30 binler civarında başvurularda kaldığı dönemler oldu. İnşallah bu konuda bir durum söz konusu olursa, şartları tutanların başvuruları da istenen seviyede olur."

"TERÖR OPERASYONLARINDA ÇOK BÜYÜK BAŞARILAR ELDE EDİYORUZ"



Türkiye'nin savunma sanayisi konusunda çok ileri noktalara geldiğini de dile getiren Dağ, bunun askeri ve ekonomik faydalarının olduğuna dikkati çekerek, şöyle dedi: