Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik için bir açıklama daha geldi. Yıldırım, "Seçimden sonra yapılacak ilk iş. Yeni hükümetin öncelikli konusu" dedi.
Başbakan Yıldırım, gündemdeki Kandil operasyonu ile ilgili ise "Terörü gündemden çıkarmak hakkımız. Her türlü seçenek kullanılacak" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, dün akşam bedelli askerlik ile ilgili soruya "Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak. Çünkü askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok insanlarımıza" cevabını vermişti.
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